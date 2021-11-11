ثامر المطرودي يروي تفاصيل لحظات مفزعة عاشها أهل الأحساء.. ومفاجأة فيلم الفتح (فيديو)

محررو المناطق

روى الشيخ ثامر المطرودي، تفاصيل الأحداث المزعجة التي حدثت في طفولته، مسلطًا الضوء على أحد المواقف الغريبة التي تعرض لها.

وقال “المطرودي” خلال حديثه للقناة “السعودية”، اليوم الخميس، إن موقف غريب حدث عندما اقتحم أشخاص مسلحين مدينة الأحساء وأثاروا الذعر بين المواطنين، موضحًا: “كنا أطفال عائدين من المدرسة وقوبلنا بحالة من الفزع من قبل أهل المنطقة”.

وتابع: “اكتشفنا فيما بعد أن ما حدث وهو فيلم يقوم أحد المخرجين بتصويره حول “فتح الأحساء” ولكن لم يعلم أهل المنطقة بذلك مما أثار الفزع بينهم”.