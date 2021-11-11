احدث الأخبار

البنك المركزي يختتم أعمال قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية في جدة
الاقتصاد
 “أرامكو للرعاية الصحية” تعلن عن حاجتها لوظائف شاغرة في هذه التخصصات
أبرز المواد
 شاهد.. أول ظهور لرئيس الوزراء العراقي بعد نجاته من محاولة اغتيال
دولي
 استشاري: في هذه الحالة يمنع مريض السكر من الخضوع لعمليات “الليزر والليزك” (فيديو)
أبرز المواد
 التحالف يستهدف منظومة دفاع جوي للميليشيا الحوثية جنوب مأرب
أبرز المواد
 مختص يحدد السن المناسب لإجراء عمليات “الليزر والليزك” (فيديو)
أبرز المواد
 ثامر المطرودي يروي تفاصيل لحظات مفزعة عاشها أهل الأحساء.. ومفاجأة فيلم الفتح (فيديو)
أبرز المواد
 مبادرة تثقيفية للحد من الحوادث لأبناء جمعية “إنسان” بوادي الدواسر
منطقة الرياض
 هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان بالوجه تنفذ ورشة عمل للتثقيف البيئي
منطقة تبوك
 ثامر المطرودي يروي تجربته في مواجهة التحديات بالمنطقة المحايدة (فيديو)
أبرز المواد
 “صحافيون” في ندوة وفاء لمسيرة وعطاء الراحل “ناصر البراق”
منطقة الرياض
 شاهد.. عضو بالشورى يكشف تفاصيل مبادرة التوسع في استخدام السيارات الكهربائية
أبرز المواد
البنك المركزي يختتم أعمال قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية في جدة

البنك المركزي يختتم أعمال قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية في جدة

الاقتصاد
“أرامكو للرعاية الصحية” تعلن عن حاجتها لوظائف شاغرة في هذه التخصصات

“أرامكو للرعاية الصحية” تعلن عن حاجتها لوظائف شاغرة في هذه التخصصات

أبرز المواد
شاهد.. أول ظهور لرئيس الوزراء العراقي بعد نجاته من محاولة اغتيال

شاهد.. أول ظهور لرئيس الوزراء العراقي بعد نجاته من محاولة اغتيال

دولي
استشاري: في هذه الحالة يمنع مريض السكر من الخضوع لعمليات “الليزر والليزك” (فيديو)

استشاري: في هذه الحالة يمنع مريض السكر من الخضوع لعمليات “الليزر والليزك” (فيديو)

أبرز المواد

ثامر المطرودي يروي تفاصيل لحظات مفزعة عاشها أهل الأحساء.. ومفاجأة فيلم الفتح (فيديو)

ثامر المطرودي يروي تفاصيل لحظات مفزعة عاشها أهل الأحساء.. ومفاجأة فيلم الفتح (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1065409
محررو المناطق

روى الشيخ ثامر المطرودي، تفاصيل الأحداث المزعجة التي حدثت في طفولته، مسلطًا الضوء على أحد المواقف الغريبة التي تعرض لها.

وقال “المطرودي” خلال حديثه للقناة “السعودية”، اليوم الخميس، إن موقف غريب حدث عندما اقتحم أشخاص مسلحين مدينة الأحساء وأثاروا الذعر بين المواطنين، موضحًا: “كنا أطفال عائدين من المدرسة وقوبلنا بحالة من الفزع من قبل أهل المنطقة”.

وتابع: “اكتشفنا فيما بعد أن ما حدث وهو فيلم يقوم أحد المخرجين بتصويره حول “فتح الأحساء” ولكن لم يعلم أهل المنطقة بذلك مما أثار الفزع بينهم”.

روابط ذات صلة

ثامر المطرودي يروي تجربته في مواجهة التحديات بالمنطقة المحايدة (فيديو)

ثامر المطرودي يروي تجربته في مواجهة التحديات بالمنطقة المحايدة (فيديو)
توقيع مذكرتي تعاون بالشرقية في مجال البحوث والقطاع السياحي

توقيع مذكرتي تعاون بالشرقية في مجال البحوث والقطاع السياحي
تقنية الأحساء تحتفل بذكرى البيعة السابعة للملك سلمان

تقنية الأحساء تحتفل بذكرى البيعة السابعة للملك سلمان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*