هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان بالوجه تنفذ ورشة عمل للتثقيف البيئي

المناطق- واس

نفذت هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان بالتعاون مع مكتب تعليم الوجه أمس، أول ورشة عمل للتثقيف البيئي، لتعليم وتثقيف طلاب و طالبات مدارس المحافظة عن تأثير النفايات على الحياة البحرية، وذلك في المنتزه البحري الشمالي بمحافظة الوجه .

وتضمنت ورشة العمل برنامجاً توعوياً لكيفية الحفاظ على الشواطئ وشرحاً عاماً لمواقع المحمية، وذلك بهدف غرس مفهوم نظافة الشواطئ البحرية والمحافظة على البيئة وتعزيز هذا السلوك بين أفراد المجتمع .

وتأتي الورشة ضمن ورش العمل التي ستعمل الهيئة على تنفيذها خلال الفترات القادمة.