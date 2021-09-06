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هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان بالوجه تنفذ ورشة عمل للتثقيف البيئي

هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان بالوجه تنفذ ورشة عمل للتثقيف البيئي
http://almnatiq.net/?p=1065410
المناطق- واس

نفذت هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان بالتعاون مع مكتب تعليم الوجه أمس، أول ورشة عمل للتثقيف البيئي، لتعليم وتثقيف طلاب و طالبات مدارس المحافظة عن تأثير النفايات على الحياة البحرية، وذلك في المنتزه البحري الشمالي بمحافظة الوجه .

وتضمنت ورشة العمل برنامجاً توعوياً لكيفية الحفاظ على الشواطئ وشرحاً عاماً لمواقع المحمية، وذلك بهدف غرس مفهوم نظافة الشواطئ البحرية والمحافظة على البيئة وتعزيز هذا السلوك بين أفراد المجتمع .

وتأتي الورشة ضمن ورش العمل التي ستعمل الهيئة على تنفيذها خلال الفترات القادمة.

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