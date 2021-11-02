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مبادرة تثقيفية للحد من الحوادث لأبناء جمعية “إنسان” بوادي الدواسر

مبادرة تثقيفية للحد من الحوادث لأبناء جمعية “إنسان” بوادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=1065413
وادي الدواسر – مبارك الدوسري

نظم فرع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “إنسان”، في محافظة وادي الدواسر، اليوم ، بالتعاون مع قسم مرور المحافظة، وجمعية البر الخيرية بالخماسين، مبادرة لتثقيف ابناء الجمعية من الأيتام بزيادة الوعي بالإرشادات المرورية ، والحلول المناسبة للحد من الحوادث المرورية.

وأوضح مُدير فرع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “إنسان”، محمد آل رحيم، أن هذه المبادرة جاءت بهدف المساهمة في زرع المفاهيم والسلوك المروري الآمن لدى أبناء الجمعية، وتربيتهم على احترام عناصر المرور للوصول  إلى سلوك مروري سوي، حيث تعتبر التربية المرورية من أهم الإجراءات والأساليب والطرق التي تؤدي إلى الحد من حوادث السير.

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