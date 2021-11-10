مختص يحدد السن المناسب لإجراء عمليات “الليزر والليزك” (فيديو)

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أكد رئيس قسم العيون بجامعة الإمام، الدكتور طراد القاضي، أنه يشترط في من يخضع لعمليات “الليزر والليزك” أن يكون فوق 18 سنة.

وقال القاضي في لقاء مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن هناك بعض الأعمار السنية التي لا تفيد معها عمليات “الليزر والليزك”.

واستعرض أبرز الحالات التي تمنع فيها عمليات “الليزر والليزك” لبعض الفئات وبينهم مرضى السكري.