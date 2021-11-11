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استشاري: في هذه الحالة يمنع مريض السكر من الخضوع لعمليات “الليزر والليزك” (فيديو)

استشاري: في هذه الحالة يمنع مريض السكر من الخضوع لعمليات “الليزر والليزك” (فيديو)

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التحالف يستهدف منظومة دفاع جوي للميليشيا الحوثية جنوب مأرب

التحالف يستهدف منظومة دفاع جوي للميليشيا الحوثية جنوب مأرب

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مختص يحدد السن المناسب لإجراء عمليات “الليزر والليزك” (فيديو)

مختص يحدد السن المناسب لإجراء عمليات “الليزر والليزك” (فيديو)

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استشاري: في هذه الحالة يمنع مريض السكر من الخضوع لعمليات “الليزر والليزك” (فيديو)

استشاري: في هذه الحالة يمنع مريض السكر من الخضوع لعمليات “الليزر والليزك” (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1065428
محررو المناطق

قال د. طراد القاضي، رئيس قسم العيون بجامعة الإمام، إن مريض السكر يمنع من الخضوع لعمليات “الليزر والليزك” في بعض الحالات، مشيرا إلى أن ذلك يتوقف على السكر التراكمي.

وأضاف القاضي، في حديثه لبرنامج “يا هلا” على روتانا خليجية”، اليوم الخميس، أنه في حال كان السكر التراكمي منتظم تجرى العملية للمريض بشكل طبيعي، أما إذا كان غير مستقر، فيصعب عمل الليزك للشخص، نظرًا لأن الجرح يأخذ فترة كبيرة لكي يلتئم”.

 

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