استشاري: في هذه الحالة يمنع مريض السكر من الخضوع لعمليات “الليزر والليزك” (فيديو)

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قال د. طراد القاضي، رئيس قسم العيون بجامعة الإمام، إن مريض السكر يمنع من الخضوع لعمليات “الليزر والليزك” في بعض الحالات، مشيرا إلى أن ذلك يتوقف على السكر التراكمي.

وأضاف القاضي، في حديثه لبرنامج “يا هلا” على روتانا خليجية”، اليوم الخميس، أنه في حال كان السكر التراكمي منتظم تجرى العملية للمريض بشكل طبيعي، أما إذا كان غير مستقر، فيصعب عمل الليزك للشخص، نظرًا لأن الجرح يأخذ فترة كبيرة لكي يلتئم”.