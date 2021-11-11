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“أرامكو للرعاية الصحية” تعلن عن حاجتها لوظائف شاغرة في هذه التخصصات

“أرامكو للرعاية الصحية” تعلن عن حاجتها لوظائف شاغرة في هذه التخصصات

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أبرز المواد

“أرامكو للرعاية الصحية” تعلن عن حاجتها لوظائف شاغرة في هذه التخصصات

“أرامكو للرعاية الصحية” تعلن عن حاجتها لوظائف شاغرة في هذه التخصصات
http://almnatiq.net/?p=1065431
محررو المناطق

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

منسق الحالة

طبيب عام

فني تخدير

أخصائي طب الأسرة

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

 

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