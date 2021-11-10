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“التهيئة والاستعداد للاختبارات”.. لقاء تثقيفي بتعليم ينبع

“التهيئة والاستعداد للاختبارات”.. لقاء تثقيفي بتعليم ينبع

منطقة المدينة المنورة
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“التهيئة والاستعداد للاختبارات”.. لقاء تثقيفي بتعليم ينبع

“التهيئة والاستعداد للاختبارات”.. لقاء تثقيفي بتعليم ينبع
تعليم ينبع
http://almnatiq.net/?p=1065456
المناطق -المدينة المنورة:

نظمت إدارة تعليم ينبع أمس عبر برنامج زووم، لقاءً تثقيفياً بعنوان ” التهيئة والاستعداد للاختبارات” نفذتهُ وحدة تطوير المدارس ( بنات) بتعليم ينبع، مستهدفةً أكثر من 450 طالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس تعليم المحافظة ؛ لتدريب الطالبات على مهارات الاستعداد للاختبارات المذاكرة الصحيحة .

وأوضحت مديرة وحدة التطوير “بنات” وداد الربياوي، أن الاختبارات هي وسيلة أساسية تساعد في تحقيق الأهداف التعليمية المرجوة من المقرر الدراسي، وتعد أيضاً قوة فاعلة تكشف عن مدى فاعلية طرق وأساليب التدريس المتبعة والمناهج والكتب الدراسية، مشيرةً إلى أن مفهوم الاختبارات تغير عن ما كان عليهِ قديماً، حيث شدّدت كل الجهات التربوية، والتعليميّة على تغيير مفهومها إلى الأفضل، حتى يواكب التطوّر الحضاري الحاصل، والتقدّم العلمي الكبير، والتقني القائم على تحقيق نواتج تعليمية عالية المستوى، فأصبح الاختبار يُعرّف بأنّه قياس وتقويم جميع الأعمال التي يقوم بها المعلم، من أجل الحكم على مستوى تحصيل الطلاب، ومدى استيعابهم لمّا يتلقونه، وفهمهم للموضوعات التي درسوها .
وأبانت الربياوي أن اللقاء تناول عددا من المحاور تتضمن: ماهية الاختبارات، الهدف من الاستعداد للاختبارات، علامات وأسباب توتر الاختبارات، خطوات عملية للتغلب على توتر الاختبارات، نصائح عامة ما قبل وبعد الاختبار .

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