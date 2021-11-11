“الأرصاد”: ضباب وتدني مستوى الرؤية على منطقة المدينة المنورة

المناطق ـ المدينة المنورة:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة بمنطقة المدينة المنورة، تضمن ضباب، تشمل تأثيراته تدني في مدى الرؤية، على محافظات ينبع والرايس وينبع النخل.

وأوضح “الوطني للأرصاد”، أن هذه الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحا.