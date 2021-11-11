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سفارة المملكة لدى أستراليا تودع بعثة المنتخب الوطني

سفارة المملكة لدى أستراليا تودع بعثة المنتخب الوطني
http://almnatiq.net/?p=1065462
محررو المناطق

ودعت سفارة المملكة لدى أستراليا والقنصلية العامة في سيدني بعثة المنتخب الأخضر اليوم بعد مواجهة نظيره الأسترالي يوم أمس.

وعبرت سفارة المملكة عن تمنياتها للمنتخب الوطني  بالتوفيق في مواجهاتهم القادمة.

وواصل المنتخب أداءه المميز بعد تعادله أمام مضيفه منتخب أستراليا سلبياً، في المواجهة التي احتضنها ملعب ويسترن سيدني، في المرحلة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، يوم الخميس.

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