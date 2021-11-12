واشنطن تطالب الحوثيين بإخلاء السفارة الأمريكية في صنعاء فورًا 

المناطق ـ وكالات:

طالبت الولايات المتحدة، ميليشيا الحوثي بإخلاء السفارة الأمريكية في صنعاء فورا، داعية إلى الإفراج عن موظفين يمنيين في سفارتها بصنعاء.

وصرح نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان للوزارة، أنة تم الإفراج عن غالبية الموظفين المحليين في السفارة الأمريكية في العاصمة اليمنية، مضيفاً أن “موظفين يمنيين في سفارتنا ما زالوا محتجزين دون تفسير وندعو إلى الإفراج الفوري عنهم”.

وأضاف “برايس”، ندعو الحوثيين إلى إخلاء المقار فوراً وإعادة جميع الممتلكات الأميركية التي تمّ الاستيلاء عليها”، مشيرًا إلى أن حكومة الولايات المتحدة ستواصل جهودها الدبلوماسية لتأمين الإفراج عن موظفينا وإخلاء سفارتنا.

وكانت تقارير أفادت قبل أيام، بأن مسلحي جماعة الحوثي اقتحموا المبنى الذي كانت تتخذه الولايات المتحدة سفارةً لها في صنعاء، ونهبوا كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات، وذلك بعد أيام من اختطاف حوالي 25 شخصاً بقوا في مبنى السفارة بعد تجميد عملها.