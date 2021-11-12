احدث الأخبار

بعد إدراج 3 من القيادات على قائمة العقوبات الأممية.. مطالبات يمنية بتصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية  
دولي
 اكتشاف أوكسجين على القمر يكفي 8 مليارات إنسان لمدة أكثر من 100 ألف عام
علوم وتكنولوجيا
 “فلكية جدة”: سماء المملكة والمنطقة العربية تشهد الليلة ذروة “شهب الثور”
أبرز المواد
 الموجة الخامسة لكورونا.. باحثة تكشف سر تفشي الإصابات في أوروبا وآسيا الوسطى (فيديو)
أبرز المواد
 “التهيئة والاستعداد للاختبارات”.. لقاء تثقيفي بتعليم ينبع
منطقة المدينة المنورة
 كأنها غزال صغير.. أسد يجر زرافة ضخمة من رأسها ليفترسها (فيديو)
منوعات
 تسبب التهاب المعدة.. مشروبات يجب عدم تناولها على الريق
أبرز المواد
 “الأرصاد”: ضباب وتدني مستوى الرؤية على المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 واشنطن تطالب الحوثيين بإخلاء السفارة الأمريكية في صنعاء فورًا 
أبرز المواد
 سفارة المملكة لدى أستراليا تودع بعثة المنتخب الوطني
أبرز المواد
 فرصة لسقوط أمطار غزيرة.. حالة الطقس المتوقعة على المملكة اليوم الجمعة
أبرز المواد
 البنك المركزي يختتم أعمال قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية في جدة
الاقتصاد
بعد إدراج 3 من القيادات على قائمة العقوبات الأممية.. مطالبات يمنية بتصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية  

بعد إدراج 3 من القيادات على قائمة العقوبات الأممية.. مطالبات يمنية بتصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية  

دولي
اكتشاف أوكسجين على القمر يكفي 8 مليارات إنسان لمدة أكثر من 100 ألف عام

اكتشاف أوكسجين على القمر يكفي 8 مليارات إنسان لمدة أكثر من 100 ألف عام

علوم وتكنولوجيا
“فلكية جدة”: سماء المملكة والمنطقة العربية تشهد الليلة ذروة “شهب الثور”

“فلكية جدة”: سماء المملكة والمنطقة العربية تشهد الليلة ذروة “شهب الثور”

أبرز المواد
الموجة الخامسة لكورونا.. باحثة تكشف سر تفشي الإصابات في أوروبا وآسيا الوسطى (فيديو)

الموجة الخامسة لكورونا.. باحثة تكشف سر تفشي الإصابات في أوروبا وآسيا الوسطى (فيديو)

أبرز المواد

واشنطن تطالب الحوثيين بإخلاء السفارة الأمريكية في صنعاء فورًا 

واشنطن تطالب الحوثيين بإخلاء السفارة الأمريكية في صنعاء فورًا 
http://almnatiq.net/?p=1065467
المناطق ـ وكالات:

طالبت الولايات المتحدة، ميليشيا الحوثي بإخلاء السفارة الأمريكية في صنعاء فورا، داعية إلى الإفراج عن موظفين يمنيين في سفارتها بصنعاء.

وصرح نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان للوزارة، أنة تم الإفراج عن غالبية الموظفين المحليين في السفارة الأمريكية في العاصمة اليمنية، مضيفاً أن “موظفين يمنيين في سفارتنا ما زالوا محتجزين دون تفسير وندعو إلى الإفراج الفوري عنهم”.

وأضاف “برايس”، ندعو الحوثيين إلى إخلاء المقار فوراً وإعادة جميع الممتلكات الأميركية التي تمّ الاستيلاء عليها”، مشيرًا إلى أن حكومة الولايات المتحدة ستواصل جهودها الدبلوماسية لتأمين الإفراج عن موظفينا وإخلاء سفارتنا.

وكانت تقارير أفادت قبل أيام، بأن مسلحي جماعة الحوثي اقتحموا المبنى الذي كانت تتخذه الولايات المتحدة سفارةً لها في صنعاء، ونهبوا كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات، وذلك بعد أيام من اختطاف حوالي 25 شخصاً بقوا في مبنى السفارة بعد تجميد عملها.

روابط ذات صلة

بعد إدراج 3 من القيادات على قائمة العقوبات الأممية.. مطالبات يمنية بتصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية  

بعد إدراج 3 من القيادات على قائمة العقوبات الأممية.. مطالبات يمنية بتصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية  
الجيش اليمني: إسقاط مسيرة لميليشيا الحوثي في الجوف

الجيش اليمني: إسقاط مسيرة لميليشيا الحوثي في الجوف
“التعاون الخليجي” يدين ويستنكر إطلاق ميليشيا الحوثي ثلاثة صواريخ باليستية تجاه جنوب المملكة

“التعاون الخليجي” يدين ويستنكر إطلاق ميليشيا الحوثي ثلاثة صواريخ باليستية تجاه جنوب المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*