احدث الأخبار

الموجة الخامسة لكورونا.. باحثة تكشف سر تفشي الإصابات في أوروبا وآسيا الوسطى (فيديو)
أبرز المواد
 “التهيئة والاستعداد للاختبارات”.. لقاء تثقيفي بتعليم ينبع
منطقة المدينة المنورة
 كأنها غزال صغير.. أسد يجر زرافة ضخمة من رأسها ليفترسها (فيديو)
منوعات
 تسبب التهاب المعدة.. مشروبات يجب عدم تناولها على الريق
أبرز المواد
 “الأرصاد”: ضباب وتدني مستوى الرؤية على المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 واشنطن تطالب الحوثيين بإخلاء السفارة الأمريكية في صنعاء فورًا 
أبرز المواد
 سفارة المملكة لدى أستراليا تودع بعثة المنتخب الوطني
أبرز المواد
 فرصة لسقوط أمطار غزيرة.. حالة الطقس المتوقعة على المملكة اليوم الجمعة
أبرز المواد
 البنك المركزي يختتم أعمال قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية في جدة
الاقتصاد
 “أرامكو للرعاية الصحية” تعلن عن حاجتها لوظائف شاغرة في هذه التخصصات
أبرز المواد
 شاهد.. أول ظهور لرئيس الوزراء العراقي بعد نجاته من محاولة اغتيال
دولي
 استشاري: في هذه الحالة يمنع مريض السكر من الخضوع لعمليات “الليزر والليزك” (فيديو)
أبرز المواد
الموجة الخامسة لكورونا.. باحثة تكشف سر تفشي الإصابات في أوروبا وآسيا الوسطى (فيديو)

الموجة الخامسة لكورونا.. باحثة تكشف سر تفشي الإصابات في أوروبا وآسيا الوسطى (فيديو)

أبرز المواد
“التهيئة والاستعداد للاختبارات”.. لقاء تثقيفي بتعليم ينبع

“التهيئة والاستعداد للاختبارات”.. لقاء تثقيفي بتعليم ينبع

منطقة المدينة المنورة
كأنها غزال صغير.. أسد يجر زرافة ضخمة من رأسها ليفترسها (فيديو)

كأنها غزال صغير.. أسد يجر زرافة ضخمة من رأسها ليفترسها (فيديو)

منوعات
تسبب التهاب المعدة.. مشروبات يجب عدم تناولها على الريق

تسبب التهاب المعدة.. مشروبات يجب عدم تناولها على الريق

أبرز المواد

الموجة الخامسة لكورونا.. باحثة تكشف سر تفشي الإصابات في أوروبا وآسيا الوسطى (فيديو)

الموجة الخامسة لكورونا.. باحثة تكشف سر تفشي الإصابات في أوروبا وآسيا الوسطى (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1065481
محررو المناطق

كشفت الباحثة في العلوم السرطانية والبيولوجيا الجزيئية أصالة لمع عن أسباب تحول أوروبا وآسيا الوسطى إلى منطقة تفش جديدة لفيروس كورونا .

وأضافت لمع لقناة “العربية” أن منظمة الصحة العالمية تتحدث اليوم عن موجة خامسة لكورونا، وعن تحول أوروبا إلى معقل للجائحة بالإضافة إلى بعض الدول في آسيا الوسطى.

وتابعت الباحثة في العلوم السرطانية والبيولوجيا الجزيئية، أن الوضع الحالي في نفس الحالة الوبائية التي كانت منذ عام، مشيرة إلى أن السبب هو وجود غطاء تطعيمي غير كافي، فلم نبلغ بعد نسبة التطعيم المناسبة لكي نتحدث عن مناعة جماعية أو تحجيم للفيروس.

واستطردت أنه بالنظر للأرقام حول العالم فإن الدول التي لديها معدل تطعيم أكبر، فإن نسبة الضحايا فيها أقل، موضحة أن الدول التي بها معدل أقل في التطعيم فإن عدد الإصابات والوفيات بها بشكل أكبر.

روابط ذات صلة

صدق أو لا تصدق.. نزلات البرد إحدى أسباب الوقاية من كورونا

صدق أو لا تصدق.. نزلات البرد إحدى أسباب الوقاية من كورونا
43 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لإصابات كورونا في المملكة

43 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لإصابات كورونا في المملكة
“الحصبة” يستغل كورونا ويفتك بالأطفال.. والصحة العالمية تحذر

“الحصبة” يستغل كورونا ويفتك بالأطفال.. والصحة العالمية تحذر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*