الموجة الخامسة لكورونا.. باحثة تكشف سر تفشي الإصابات في أوروبا وآسيا الوسطى (فيديو)

محررو المناطق

كشفت الباحثة في العلوم السرطانية والبيولوجيا الجزيئية أصالة لمع عن أسباب تحول أوروبا وآسيا الوسطى إلى منطقة تفش جديدة لفيروس كورونا .

وأضافت لمع لقناة “العربية” أن منظمة الصحة العالمية تتحدث اليوم عن موجة خامسة لكورونا، وعن تحول أوروبا إلى معقل للجائحة بالإضافة إلى بعض الدول في آسيا الوسطى.

وتابعت الباحثة في العلوم السرطانية والبيولوجيا الجزيئية، أن الوضع الحالي في نفس الحالة الوبائية التي كانت منذ عام، مشيرة إلى أن السبب هو وجود غطاء تطعيمي غير كافي، فلم نبلغ بعد نسبة التطعيم المناسبة لكي نتحدث عن مناعة جماعية أو تحجيم للفيروس.

واستطردت أنه بالنظر للأرقام حول العالم فإن الدول التي لديها معدل تطعيم أكبر، فإن نسبة الضحايا فيها أقل، موضحة أن الدول التي بها معدل أقل في التطعيم فإن عدد الإصابات والوفيات بها بشكل أكبر.