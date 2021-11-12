اكتشاف أوكسجين على القمر يكفي 8 مليارات إنسان لمدة أكثر من 100 ألف عام

كشف بحث نُشر في موقع Space.com البريطاني الشهير، عن وجود أوكسجين على القمر يكفي لاحتياجات 8 مليارات إنسان طوال أكثر من 100 ألف عام”.

وقال البروفيسور جون جرانت، المحاضر بعلم التربة والأسطح الأرضية في جامعة Southern Cross الأسترالية، إن ما تم استثماره مؤخرا في تقنيات استخدام الليزر، أو التحليل الكهربائي، لإنتاج الأوكسجين بعد فصله من صخور ومعادن القمر.وأضاف الأوكسجين المتوافر بكثرة على القمر، ليس غازيا، بل مدمجا بصخور وغبار ناعم يغطي السطح القمري بوضوح “ويدعم الحياة بأنواعها فيه إذا استخرجناه، تماما كالأوكسجين المتوافر أيضا في المعادن على الأرض.

وتابع قائلًا: “أن القمر مكوّن أيضا من الصخور الأرضية نفسها، برغم وجود كمية أكبر قليلا من المواد التي أتت من النيازك”، مضيفًا توجد تلك المعادن في القمر بأشكال متنوعة، إضافة الى صخور صلبة وغبار وحصى وحجارة، نتجت عن اصطدام النيازك على مدى آلاف السنين بسطحه.