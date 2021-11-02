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“فلكية جدة”: سماء المملكة والمنطقة العربية تشهد الليلة ذروة “شهب الثور”

“فلكية جدة”: سماء المملكة والمنطقة العربية تشهد الليلة ذروة “شهب الثور”

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“فلكية جدة”: سماء المملكة والمنطقة العربية تشهد الليلة ذروة “شهب الثور”

“فلكية جدة”: سماء المملكة والمنطقة العربية تشهد الليلة ذروة “شهب الثور”
شهب الثور
http://almnatiq.net/?p=1065489
محررو المناطق:

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء المملكة والمنطقة العربية، تشهد اليوم الجمعة، ذروة تساقط زخة شهب الثور أو الثوريات الشمالية.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة في بيان لها، إنه من المتوقع أن تصل زخة الشهب إلى ذروة نشاطها عند نحو الساعة (3:00) عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وأضافت أن بداية مراقبة الشهب بعد ارتفاع نقطة إشعاعها أمام نجوم الثور بعد حلول ظلمة الليل باتجاه الأفق الشرقي، وستبقى بعد ذلك حتى بزوغ فجر اليوم التالي، موضحة أنه من المحتمل أن تنتج أكبر عدد من الشهب عند نحو (01:00) بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، عندما تكون نقطة إشعاع الشهب عالية في السماء.

 

وأشارت  إلى أن القمر سيكون في طور التربيع الأول بالتزامن مع ذروة هذه الشهب؛ لكنه سيغيب بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، لذلك لن يشكل أي مشكلة لبقية الليل.

وأوضحت أن شهب الثور الشمالية هي من الزخات الصغيرة، وتنتج نحو 5 إلى 10 شهب في الساعة عند ذروتها، وهناك نوعان منفصلان منها شهب (الثوريات الجنوبية) و(الثوريات الشمالية) ومعا تنشط من أواخر أكتوبر إلى أوائل ديسمبر، والمميز بشأنها أنها غنية بإنتاج كرات نارية وهي عبارة عن شهب أكبر من الشهب المعتادة واكثر سطوعًا.

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