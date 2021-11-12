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بعد إدراج 3 من القيادات على قائمة العقوبات الأممية.. مطالبات يمنية بتصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية  

بعد إدراج 3 من القيادات على قائمة العقوبات الأممية.. مطالبات يمنية بتصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية  

دولي

بعد إدراج 3 من القيادات على قائمة العقوبات الأممية.. مطالبات يمنية بتصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية  

بعد إدراج 3 من القيادات على قائمة العقوبات الأممية.. مطالبات يمنية بتصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية  
تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية  
http://almnatiq.net/?p=1065493
محررو المناطق:

طالبت منظمات سياسية وحقوقية يمنية مجلس الأمن الدولي بتصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، وذلك بعد قرار  لجنة العقوبات الدولية بإدراج 3 من قيادات الميليشيات في قائمة العقوبات الدولية.

وقال رئيس مبادرة الأموال المنهوبة (Regain Yemen) أحمد صالح الرحبي، إن أهمية معاقبة القيادات الحوثية تكمن في كونها حددت شخصيات في المليشيا خصوصاً صالح الشاعر الذي يعتبر المسؤول المالي والاقتصادي والحارس القضائي للمليشيا، بالإضافة إلى أنه المتورط الأول في نهب أموال المعارضين واستثمارها وتشغيلها لصالح ميليشيا الحوثي.

وطالب بإدراج بقية القيادات الحوثية الضالعة والمتورطة في معاناة اليمنيين سواء بنهب أموالهم او التحشيد وإذكاء الصراع أوالوقوف وراء العمليات الإرهابية في قائمة العقوبات الدولية.

ولفت إلى أن يوسف المداني، ومحمد عبدالكريم الغمارى شخصيتان عسكريتان مرتبطتان أيضا بسرقة الأموال وتجنيد الأطفال وارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، مؤكدا أن العقوبات التي ستفرض عليهم ستطال كل أنشطتهم المالية وتحركاتهم وتعاملاتهم خارج اليمن وداخله بحسب “عكاظ”.

وأفاد بأن صالح الشاعر وعلي دغسان وفارس مناع، ورئيس المفاوضين الحوثيين محمد عبدالسلام وغيرهم من الشخصيات التي كشفتها تقارير مبادرة استعادة الأموال المنهوبة التي ستنشر قريبا، من كبار المتورطين في جرائم النهب والسرقة، ويجب معاقبتهم جميعاً.

وكشف أن المبادرة تعكف عل تعقب أموال القيادات الحوثية ومصادر دخلها من الشركات النفطية وجرائم الفساد المنظم وكشفها، وعمليات غسل الأموال التي تقوم بها المليشيا مستغلة الوضع السياسي والاقتصادي المنفلت.

وكانت المبادرة أفصحت عن أن القيادي الحوثي علي أحمد دغسان يمتلك مجموعة دغسانو، و11 شركة أخرى تعمل لصالح المليشيا في تهريب المخدرات والسلاح والنفط، كما كشفت أن 27 شركة استولى عليها محمد عبدالسلام الحوثي تابعة لمناوئين بينهم شركات نفط عالمية، مؤكدة أن 1250 قيادياً حوثياً متورطون في جرائم السرقة والسطو المسلح على ممتلكات المناوئين.

من جانبه وصف رئيس منظمة ميون لحقوق والإنسان والتنمية عبده الحذيفي، قرار لجنة العقوبات ضد 3 قيادات حوثية، بأنه مجرد خطوة أولى في الطريق الصحيح لتصنيف المليشيا منظمة إرهابية، مؤكداً أن أي تحرك دولي لمعاقبة المليشيا الحوثية سيصب في مصلحة حماية المدنيين.

وأضاف الحذيفي أن هناك 125 قياديا حوثيا ضالعين في جرائم ضد الإنسانية سواء في عمليات تجنيد الأطفال أو الجرائم الإرهابية.

يذكر أن  لجنة العقوبات في مجلس الأمن، أدرجت  ثلاثة من قيادات ميليشيا الحوثى على قائمة العقوبات الأممية، وهم صالح مسفر الشاعر، ويوسف المداني، ومحمد عبدالكريم الغمارى.

وأرجعت لجنة العقوبات القرار – إلى تورط القيادات الثلاث، في دعم أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتتنافى مع القرار 2140 والقرار 2216، وتتنافي مع القانون الإنساني والدولي.

وفي مايو الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على اثنين من هذه القيادات العسكرية الحوثية هما المداني والغماري، وهما المسؤولان العسكريان الحوثيان اللذان يقودان هجوم الحركة المتحالفة مع إيران للسيطرة على مدينة مأرب.

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