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ضبط قائدي شاحنتين قاما بالمناورة على أحد طرق ينبع بسرعة عالية (فيديو)

ضبط قائدي شاحنتين قاما بالمناورة على أحد طرق ينبع بسرعة عالية (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1065494
محررو المناطق:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط  قائديّ شاحنتين “تريلا” قاما بالمناورة على أحد طرق ينبع بسرعة عالية، معرضين حياة قادة المركبات الأخرى للخطر.
جاء ذلك عقب ورود بلاغًا من أحد المواطنين قال فيه:”أن قائدي شاحنتين “تريلا/ سطحة” قاما بالمناورة على الطريق السريع بسرعة عالية تتجاوز 140 كم لأكثر من 30 كم، وذلك قبل مصنع إسمنت ينبع”.
ووجه “المرور” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رسالة شكر إلى المواطن قائلًا:”نشكر لكم اهتمامكم، ونفيدكم بأنه تم ضبط قائدي الشاحنتين، وإحالتهما للهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

 

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