احدث الأخبار

“هيئة الزكاة” توضح ضوابط استيراد السيارات وكيفية حساب الضريبة عليها
الاقتصاد
 “التعليم والتدريب”: البطاقة الرقمية معتمدة لحضور الاختبارات المحوسبة فقط
محليات
 مختص في الطقس يحدد موعد دخول الشتاء الفعلي: أمطار غزيرة.. ودرجة الحرارة تصل لـ 5 مئوية
أبرز المواد
 هل دعم ريف يؤثر على الضمان؟.. الموارد البشرية تجيب
محليات
 الكونغرس الأمريكي يطالب بإعادة وضع ميليشيا الحوثي على قائمة الإرهاب
أبرز المواد
 غرست في دماغه.. شريحة ذكية تترجم أفكار رجل مشلول إلى نصوص بدقة 94%  
علوم وتكنولوجيا
 ضبط قائدي شاحنتين قاما بالمناورة على أحد طرق ينبع بسرعة عالية (فيديو)
أبرز المواد
 بعد إدراج 3 من القيادات على قائمة العقوبات الأممية.. مطالبات يمنية بتصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية  
دولي
 اكتشاف أوكسجين على القمر يكفي 8 مليارات إنسان لمدة أكثر من 100 ألف عام
علوم وتكنولوجيا
 “فلكية جدة”: سماء المملكة والمنطقة العربية تشهد الليلة ذروة “شهب الثور”
أبرز المواد
 الموجة الخامسة لكورونا.. باحثة تكشف سر تفشي الإصابات في أوروبا وآسيا الوسطى (فيديو)
أبرز المواد
 “التهيئة والاستعداد للاختبارات”.. لقاء تثقيفي بتعليم ينبع
منطقة المدينة المنورة
“هيئة الزكاة” توضح ضوابط استيراد السيارات وكيفية حساب الضريبة عليها

“هيئة الزكاة” توضح ضوابط استيراد السيارات وكيفية حساب الضريبة عليها

الاقتصاد
“التعليم والتدريب”: البطاقة الرقمية معتمدة لحضور الاختبارات المحوسبة فقط

“التعليم والتدريب”: البطاقة الرقمية معتمدة لحضور الاختبارات المحوسبة فقط

محليات
مختص في الطقس يحدد موعد دخول الشتاء الفعلي: أمطار غزيرة.. ودرجة الحرارة تصل لـ 5 مئوية

مختص في الطقس يحدد موعد دخول الشتاء الفعلي: أمطار غزيرة.. ودرجة الحرارة تصل لـ 5 مئوية

أبرز المواد
هل دعم ريف يؤثر على الضمان؟.. الموارد البشرية تجيب

هل دعم ريف يؤثر على الضمان؟.. الموارد البشرية تجيب

محليات

غرست في دماغه.. شريحة ذكية تترجم أفكار رجل مشلول إلى نصوص بدقة 94%  

غرست في دماغه.. شريحة ذكية تترجم أفكار رجل مشلول إلى نصوص بدقة 94%  
http://almnatiq.net/?p=1065508
المناطق - وكالات:

غرس علماء شريحة ذكية في دماغ رجل مشلول، وتمكنت من ترجمة أفكاره إلى نصوص واضحة بنسبة دقة مرتفعة للغاية.

وتمكن الرجل المشلول من تحقيق سرعات كتابة تصل إلى 90 حرفا في الدقيقة (أو حوالي 18 كلمة في الدقيقة)، بدقة تصل إلى 94% تقريبا (ودقة تصل إلى 99% مع إمكانية التصحيح التلقائي).

ويبلغ الرجل المصاب بالشلل 65 عاما وقت إجراء البحث، ولا يقوم بأي كتابة فعلية، حيث كانت يده مع جميع أطرافه مشلولة لعدة سنوات.

ويعتبر الجهاز جزءا من تعاون بحثي باسم BrainGate، ويعد بمثابة واجهة بين الدماغ والحاسوب (BCI)، ويستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لتفسير إشارات النشاط العصبي المتولدة أثناء الكتابة اليدوية.

ووفقا للباحثون فإن الحروف الأبجدية مختلفة تماما عن بعضها البعض في الشكل، لذلك يمكن للذكاء الاصطناعي فك شفرة نية المستخدم بسرعة أكبر أثناء رسم الحروف.

ورغم إمكانات هذه التقنية الأولى من نوعها، يؤكد الباحثون أن النظام الحالي ليس سوى دليل على المفهوم حتى الآن، حيث ثبت أنه يعمل مع مشارك واحد فقط، لذلك فهو بالتأكيد ليس منتجا كاملا، وقابل للتطبيق سريريا حتى الآن.

 

 

 

روابط ذات صلة

علماء: دماغ الإنسان تقلصت 4 مرات عن البشر الأوائل والنملة كلمة السر

علماء: دماغ الإنسان تقلصت 4 مرات عن البشر الأوائل والنملة كلمة السر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*