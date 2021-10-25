غرست في دماغه.. شريحة ذكية تترجم أفكار رجل مشلول إلى نصوص بدقة 94%  

المناطق - وكالات:

غرس علماء شريحة ذكية في دماغ رجل مشلول، وتمكنت من ترجمة أفكاره إلى نصوص واضحة بنسبة دقة مرتفعة للغاية.

وتمكن الرجل المشلول من تحقيق سرعات كتابة تصل إلى 90 حرفا في الدقيقة (أو حوالي 18 كلمة في الدقيقة)، بدقة تصل إلى 94% تقريبا (ودقة تصل إلى 99% مع إمكانية التصحيح التلقائي).

ويبلغ الرجل المصاب بالشلل 65 عاما وقت إجراء البحث، ولا يقوم بأي كتابة فعلية، حيث كانت يده مع جميع أطرافه مشلولة لعدة سنوات.

ويعتبر الجهاز جزءا من تعاون بحثي باسم BrainGate، ويعد بمثابة واجهة بين الدماغ والحاسوب (BCI)، ويستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لتفسير إشارات النشاط العصبي المتولدة أثناء الكتابة اليدوية.

ووفقا للباحثون فإن الحروف الأبجدية مختلفة تماما عن بعضها البعض في الشكل، لذلك يمكن للذكاء الاصطناعي فك شفرة نية المستخدم بسرعة أكبر أثناء رسم الحروف.

ورغم إمكانات هذه التقنية الأولى من نوعها، يؤكد الباحثون أن النظام الحالي ليس سوى دليل على المفهوم حتى الآن، حيث ثبت أنه يعمل مع مشارك واحد فقط، لذلك فهو بالتأكيد ليس منتجا كاملا، وقابل للتطبيق سريريا حتى الآن.