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مختص في الطقس يحدد موعد دخول الشتاء الفعلي: أمطار غزيرة.. ودرجة الحرارة تصل لـ 5 مئوية

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مختص في الطقس يحدد موعد دخول الشتاء الفعلي: أمطار غزيرة.. ودرجة الحرارة تصل لـ 5 مئوية

مختص في الطقس يحدد موعد دخول الشتاء الفعلي: أمطار غزيرة.. ودرجة الحرارة تصل لـ 5 مئوية
http://almnatiq.net/?p=1065513
محررو المناطق:

وضح عقيل العقيل، المختص في الطقس، موعد دخول كتلة هوائية الباردة إلى المملكة قائلًا: “ستكون مع نهاية الحالة الجوية يوم الأربعاء القادم.

وأضاف عقيل العقيل في مداخلة هاتفية مع “قناة الإخبارية، أن درجات الحرار تعاود الانخفاض، وستكون في حدود 5 إلى 6 درجات مئوية.

وأوضح “العقيل”، أن موعد الدخول الفعلي لفصل الشتاء سيكون بداية من 21 ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أنه من المتوقع هطول أمطار على المناطق الوسطى والشمالية، وقد تكون درجات الحرارة حول معدلها، أو أعلى من معدلها بقليل.

وتابع: “تكون أيضًا حول المعدل في منطقتي “جازان ونجران”، وتكون أعلى من المعدل في باقي مناطق المملكة.

 

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