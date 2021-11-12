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الكونغرس الأمريكي يطالب بإعادة وضع ميليشيا الحوثي على قائمة الإرهاب

الكونغرس الأمريكي يطالب بإعادة وضع ميليشيا الحوثي على قائمة الإرهاب
الكونغرس الأمريكي
http://almnatiq.net/?p=1065518
المناطق ـ وكالات:

أفاد نبأ عاجل عبر قناة “العربية”، بأن أعضاء في الكونغرس الأميركي يطالبون بإعادة وضع ميليشيا الحوثي على قائمة الإرهاب.

ومن ناحية أخرى، طالبت منظمات سياسية وحقوقية يمنية مجلس الأمن الدولي بتصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، وذلك بعد قرار  لجنة العقوبات الدولية بإدراج 3 من قيادات الميليشيات في قائمة العقوبات الدولية.

وقال رئيس مبادرة الأموال المنهوبة (Regain Yemen) أحمد صالح الرحبي، إن أهمية معاقبة القيادات الحوثية تكمن في كونها حددت شخصيات في المليشيا خصوصاً صالح الشاعر الذي يعتبر المسؤول المالي والاقتصادي والحارس القضائي للمليشيا، بالإضافة إلى أنه المتورط الأول في نهب أموال المعارضين واستثمارها وتشغيلها لصالح ميليشيا الحوثي.

وطالب بإدراج بقية القيادات الحوثية الضالعة المتورطة في معاناة اليمنيين سواء بنهب أموالهم أو التحشيد وإذكاء الصراع أو الوقوف وراء العمليات الإرهابية في قائمة العقوبات الدولية.

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