“هيئة الزكاة” توضح ضوابط استيراد السيارات وكيفية حساب الضريبة عليها

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حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ضوابط السيارات التي يسمح باستيرادها من الخارج وكيفية حساب الضريبة والإجراءات المتبعة.

جاء ذلك في ردها على سؤال عبر حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك على موقع “تويتر” قال صاحبه: “أرغب في استيراد سيارة من الخليج، ماهي الأنظمة المتبعة لديكم من A إلى Z لو تكرمت” .

وقال حساب هيئة الزكاة والضريبة: “أقل سنة صنع يُسمح بدخولها 2016 على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، كما تفرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة، وتحتسب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية”.

وأضاف: “يخضع بيع/شراء السيارات المستعملة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% إذا تم بيعها من قبل معرض أو شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة، أما بيع سيارة من فرد غير مسجل ولا يمارس نشاط اقتصادي لفرد آخر لا يخضع لضريبة القيمة المضافة”.