احدث الأخبار

“هيئة الزكاة” توضح ضوابط استيراد السيارات وكيفية حساب الضريبة عليها
الاقتصاد
 “التعليم والتدريب”: البطاقة الرقمية معتمدة لحضور الاختبارات المحوسبة فقط
محليات
 مختص في الطقس يحدد موعد دخول الشتاء الفعلي: أمطار غزيرة.. ودرجة الحرارة تصل لـ 5 مئوية
أبرز المواد
 هل دعم ريف يؤثر على الضمان؟.. الموارد البشرية تجيب
محليات
 الكونغرس الأمريكي يطالب بإعادة وضع ميليشيا الحوثي على قائمة الإرهاب
أبرز المواد
 غرست في دماغه.. شريحة ذكية تترجم أفكار رجل مشلول إلى نصوص بدقة 94%  
علوم وتكنولوجيا
 ضبط قائدي شاحنتين قاما بالمناورة على أحد طرق ينبع بسرعة عالية (فيديو)
أبرز المواد
 بعد إدراج 3 من القيادات على قائمة العقوبات الأممية.. مطالبات يمنية بتصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية  
دولي
 اكتشاف أوكسجين على القمر يكفي 8 مليارات إنسان لمدة أكثر من 100 ألف عام
علوم وتكنولوجيا
 “فلكية جدة”: سماء المملكة والمنطقة العربية تشهد الليلة ذروة “شهب الثور”
أبرز المواد
 الموجة الخامسة لكورونا.. باحثة تكشف سر تفشي الإصابات في أوروبا وآسيا الوسطى (فيديو)
أبرز المواد
 “التهيئة والاستعداد للاختبارات”.. لقاء تثقيفي بتعليم ينبع
منطقة المدينة المنورة
“هيئة الزكاة” توضح ضوابط استيراد السيارات وكيفية حساب الضريبة عليها

“هيئة الزكاة” توضح ضوابط استيراد السيارات وكيفية حساب الضريبة عليها

الاقتصاد
“التعليم والتدريب”: البطاقة الرقمية معتمدة لحضور الاختبارات المحوسبة فقط

“التعليم والتدريب”: البطاقة الرقمية معتمدة لحضور الاختبارات المحوسبة فقط

محليات
مختص في الطقس يحدد موعد دخول الشتاء الفعلي: أمطار غزيرة.. ودرجة الحرارة تصل لـ 5 مئوية

مختص في الطقس يحدد موعد دخول الشتاء الفعلي: أمطار غزيرة.. ودرجة الحرارة تصل لـ 5 مئوية

أبرز المواد
هل دعم ريف يؤثر على الضمان؟.. الموارد البشرية تجيب

هل دعم ريف يؤثر على الضمان؟.. الموارد البشرية تجيب

محليات

“هيئة الزكاة” توضح ضوابط استيراد السيارات وكيفية حساب الضريبة عليها

“هيئة الزكاة” توضح ضوابط استيراد السيارات وكيفية حساب الضريبة عليها
http://almnatiq.net/?p=1065520
محررو المناطق:

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ضوابط السيارات التي يسمح باستيرادها من الخارج وكيفية حساب الضريبة والإجراءات المتبعة.

جاء ذلك في ردها على سؤال عبر حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك على موقع “تويتر” قال صاحبه: “أرغب في استيراد سيارة من الخليج، ماهي الأنظمة المتبعة لديكم من A إلى Z لو تكرمت” .

وقال حساب هيئة الزكاة والضريبة: “أقل سنة صنع يُسمح بدخولها 2016 على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، كما تفرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة، وتحتسب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية”.

وأضاف: “يخضع بيع/شراء السيارات المستعملة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% إذا تم بيعها من قبل معرض أو شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة، أما بيع سيارة من فرد غير مسجل ولا يمارس نشاط اقتصادي لفرد آخر لا يخضع لضريبة القيمة المضافة”.

روابط ذات صلة

تنبيه هام من “الزكاة والضريبة” للمكلفين من قطاع الأعمال

تنبيه هام من “الزكاة والضريبة” للمكلفين من قطاع الأعمال
“الجمارك”: حالة واحدة يعفى فيها الذهب من “القيمة المضافة”

“الجمارك”: حالة واحدة يعفى فيها الذهب من “القيمة المضافة”
“الجمارك” تحذر الخاضعين للائحة الفوترةالإلكترونية: 30 يومًا على التطبيق

“الجمارك” تحذر الخاضعين للائحة الفوترةالإلكترونية: 30 يومًا على التطبيق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*