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“التعليم والتدريب”: البطاقة الرقمية معتمدة لحضور الاختبارات المحوسبة فقط

“التعليم والتدريب”: البطاقة الرقمية معتمدة لحضور الاختبارات المحوسبة فقط

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“التعليم والتدريب”: البطاقة الرقمية معتمدة لحضور الاختبارات المحوسبة فقط

“التعليم والتدريب”: البطاقة الرقمية معتمدة لحضور الاختبارات المحوسبة فقط
http://almnatiq.net/?p=1065525
محررو المناطق:

قالت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إن البطاقة الرقمية في تطبيقي “توكلنا أو أبشر” معتمدة في الاختبارات المحوسبة فقط وليس الاختبارات الورقية.

وورد  استفسارًا من أحد  المواطنات عبر حساب خدمة المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،  قال فيه:”أنا فقدت بطاقة الأحوال ولا يوجد عندي جواز سفر هل تنفع البطاقة الإلكترونية (الرقمية)؟”

وأجاب حساب خدمة المستفيدين ردًا على سؤالها قائلة :”يمكنك الحضور البطاقة الرقمية في كل من تطبيق “توكلنا أو أبشر” كإثبات دخول مقرات الاختبارات المحوسبة فقط، ولكنها لاتُعتمد كإثبات دخول الاختبارات الورقية، وعليه يلزم إحضار أصل الهوية الوطنية أو جواز السفر مع صورة من كرت العائلة أو أصل رخصة القيادة”.

 

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