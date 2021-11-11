احدث الأخبار

رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي في لبنان: “بلادنا مهددة بالاختفاء”  
أبرز المواد
 “هيئة الزكاة” توضح ضوابط استيراد السيارات وكيفية حساب الضريبة عليها
الاقتصاد
 “التعليم والتدريب”: البطاقة الرقمية معتمدة لحضور الاختبارات المحوسبة فقط
محليات
 مختص في الطقس يحدد موعد دخول الشتاء الفعلي: أمطار غزيرة.. ودرجة الحرارة تصل لـ 5 مئوية
أبرز المواد
 هل دعم ريف يؤثر على الضمان؟.. الموارد البشرية تجيب
محليات
 الكونغرس الأمريكي يطالب بإعادة وضع ميليشيا الحوثي على قائمة الإرهاب
أبرز المواد
 غرست في دماغه.. شريحة ذكية تترجم أفكار رجل مشلول إلى نصوص بدقة 94%  
علوم وتكنولوجيا
 ضبط قائدي شاحنتين قاما بالمناورة على أحد طرق ينبع بسرعة عالية (فيديو)
أبرز المواد
 بعد إدراج 3 من القيادات على قائمة العقوبات الأممية.. مطالبات يمنية بتصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية  
دولي
 اكتشاف أوكسجين على القمر يكفي 8 مليارات إنسان لمدة أكثر من 100 ألف عام
علوم وتكنولوجيا
 “فلكية جدة”: سماء المملكة والمنطقة العربية تشهد الليلة ذروة “شهب الثور”
أبرز المواد
 الموجة الخامسة لكورونا.. باحثة تكشف سر تفشي الإصابات في أوروبا وآسيا الوسطى (فيديو)
أبرز المواد
رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي في لبنان: “بلادنا مهددة بالاختفاء”  

رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي في لبنان: “بلادنا مهددة بالاختفاء”  

أبرز المواد
“هيئة الزكاة” توضح ضوابط استيراد السيارات وكيفية حساب الضريبة عليها

“هيئة الزكاة” توضح ضوابط استيراد السيارات وكيفية حساب الضريبة عليها

الاقتصاد
“التعليم والتدريب”: البطاقة الرقمية معتمدة لحضور الاختبارات المحوسبة فقط

“التعليم والتدريب”: البطاقة الرقمية معتمدة لحضور الاختبارات المحوسبة فقط

محليات
مختص في الطقس يحدد موعد دخول الشتاء الفعلي: أمطار غزيرة.. ودرجة الحرارة تصل لـ 5 مئوية

مختص في الطقس يحدد موعد دخول الشتاء الفعلي: أمطار غزيرة.. ودرجة الحرارة تصل لـ 5 مئوية

أبرز المواد

رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي في لبنان: “بلادنا مهددة بالاختفاء”  

رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي في لبنان: “بلادنا مهددة بالاختفاء”  
​وليد جنبلاط​
http://almnatiq.net/?p=1065530
المناطق - وكالات:

قال رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي في لبنان،​ ​وليد جنبلاط​، إنه لا داعي للتفاؤل بلبنان أو للمنطقة، مشيرًا إلى أن بلاده تفقد هويّتها ومهدّدة بالاختفاء.

وأضاف جنبلاط خلال مقابلة خاصة مع صحيفة “​لوريان لوجور​” الفرنسية أنه من غير المقبول استفزاز الخليج ودفعهم لعزلنا لأنه يتعارض مع المصلحة الوطنية، موضحًا أن السياسات التي تتعارض مع المصلحة اللبنانية قد تمادت بعيداً .

وعن علاقته مع رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، أكد  أن “العلاقة تاريخية ولا مجال للتخلي عنها، مضيفًا: “صحيح أن لدينا خلافات سياسية مع سعد الحريري، لكنه وعائلته السياسية يحتلون مكانة خاصة في قلبي، لقد وجهت انتقادات حول إدارته لملفات معينة، لكن هذا لا يعني أن علاقتنا الاستراتيجية يجب أن تتضرر نتيجة لذلك”.

روابط ذات صلة

صور لعدد حقائب مُريب للمنتخب الإيراني في مطار بيروت.. والداخلية تحقق

صور لعدد حقائب مُريب للمنتخب الإيراني في مطار بيروت.. والداخلية تحقق
شاهد.. السنيورة: المملكة كانت السند الأساسي لدعم لبنان على تخطي آثار الحروب

شاهد.. السنيورة: المملكة كانت السند الأساسي لدعم لبنان على تخطي آثار الحروب
البنتاغون: إيران متورطة في محاولة اغتيال الكاظمي

البنتاغون: إيران متورطة في محاولة اغتيال الكاظمي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*