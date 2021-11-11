رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي في لبنان: “بلادنا مهددة بالاختفاء”  

المناطق - وكالات:

قال رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي في لبنان،​ ​وليد جنبلاط​، إنه لا داعي للتفاؤل بلبنان أو للمنطقة، مشيرًا إلى أن بلاده تفقد هويّتها ومهدّدة بالاختفاء.

وأضاف جنبلاط خلال مقابلة خاصة مع صحيفة “​لوريان لوجور​” الفرنسية أنه من غير المقبول استفزاز الخليج ودفعهم لعزلنا لأنه يتعارض مع المصلحة الوطنية، موضحًا أن السياسات التي تتعارض مع المصلحة اللبنانية قد تمادت بعيداً .

وعن علاقته مع رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، أكد أن “العلاقة تاريخية ولا مجال للتخلي عنها، مضيفًا: “صحيح أن لدينا خلافات سياسية مع سعد الحريري، لكنه وعائلته السياسية يحتلون مكانة خاصة في قلبي، لقد وجهت انتقادات حول إدارته لملفات معينة، لكن هذا لا يعني أن علاقتنا الاستراتيجية يجب أن تتضرر نتيجة لذلك”.