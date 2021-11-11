الدراسات حوله متضاربة.. استشاري أمراض قلب يوصى مرضى السكري بعدم تناول هذا الدواء

نصح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي مرضى السكري بعدم تناول أوميغا 3.
وقال النمر عبر حسابه على موقع “تيوتر”: “الدراسات حول أوميغا 3 وتأثيره في مرضى السكري والضغط للوقاية من الجلطات “متضاربة” ولكن حتى الآن لا نُوصِي بالأوميغا 3 في غياب ارتفاع الدهون الثلاثية”.
الدراسات حول أوميغا ٣ وتأثيره في مرضى السكري والضغط للوقاية من الجلطات "متضاربة"ولكن حتى الآن لا نُوصِي بالاوميغا ٣ في غياب ارتفاع الدهون الثلاثية.
المرجع:https://t.co/RbT7zIoVel
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) November 12, 2021
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