الدراسات حوله متضاربة.. استشاري أمراض قلب يوصى مرضى السكري بعدم تناول هذا الدواء

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نصح الدكتور خالد النمر ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي مرضى السكري بعدم تناول أوميغا 3.

وقال النمر عبر حسابه على موقع “تيوتر”: “الدراسات حول أوميغا 3 وتأثيره في مرضى السكري والضغط للوقاية من الجلطات “متضاربة” ولكن حتى الآن لا نُوصِي بالأوميغا 3 في غياب ارتفاع الدهون الثلاثية”.