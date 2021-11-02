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بيئة الشرقية تنفذ جولة رقابية على سوق السمك بالقطيف

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بيئة الشرقية تنفذ جولة رقابية على سوق السمك بالقطيف

بيئة الشرقية تنفذ جولة رقابية على سوق السمك بالقطيف
http://almnatiq.net/?p=1065558
المناطق - واس:

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القطيف بالتعاون مع بلدية المحافظة أمس، جولة رقابية على سوق السمك المركزي بالقطيف.

وأسفرت الجولة عن مصادرة ٥٢٥ كيلو جراماً من الأسماك التي ظهرت عليها علامات الفساد وذلك بسبب مخالفة الاشتراطات الصحية للنقل والتخزين والحفظ, كما جرى التحفظ على أدوات ومعدات تقطيع الأسماك وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد مدير مكتب الوزارة بمحافظة القطيف المهندس صالح الغامدي, ضرورة التزام الباعة بالاشتراطات الصحية لسلامة وتداول بيع الأسماك واستبعاد كل الأسماك والقشريات التي تظهر عليها علامات التلف.

واشار إلى أن الحملات التفتيشية و الرقابية مستمرة على جميع أسواق النفع بالمحافظة للتاكد من سلامة الأسماك المعدة للبيع في الأسواق.

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