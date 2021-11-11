حملات للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية في وادي الدواسر  

المناطق- الرياض:

واصلت مستشفى محافظة وادي الدواسر العام، حملاتها التوعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، التي أطلقتها وزارة الصحة مطلع هذا الشهر تحت شعار “اللحظة اللي ما تتمناها”، وتستهدف الفئات الأكثر تأثراً بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، والعاملين بالقطاع الصحي، بالإضافة إلى عامة أفراد المجتمع.



ودعا مُدير المستشفى الأخصائي أول ياسر بن عبد الله آل شملان، أفراد المجتمع كافة بالمحافظة من المواطنين وغيرهم إلى أهمية أخذ اللقاح، الذي تم توفيره في كافة المراكز الصحية بالمحافظة، وفي المستشفى، خاصة وأنه آمن ولاتوجد له آثار جانبية تُذكر وقد أثبت نجاحته لسنين طويلة في جميع أنحاء العالم. ودعا مُدير المستشفى الأخصائي أول ياسر بن عبد الله آل شملان، أفراد المجتمع كافة بالمحافظة من المواطنين وغيرهم إلى أهمية أخذ اللقاح، الذي تم توفيره في كافة المراكز الصحية بالمحافظة، وفي المستشفى، خاصة وأنه آمن ولاتوجد له آثار جانبية تُذكر وقد أثبت نجاحته لسنين طويلة في جميع أنحاء العالم.

وأكد “آل شملان”، أن المستشفى يًقيم حملات مع الجهات المختلفة بالمحافظة تكمن في إعطاء اللقاح لمنسوبيها والتوعية بأهمية تجنُب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيدًا، وتجنُب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أو السُعال، والحرص على نظافة المكان ، مفيداً أن تلك الأنشطة التوعوية تأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.