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بيلاروسيا تمنع مواطني العراق واليمن وسوريا من ركوب طائراتها القادمة من تركيا

بيلاروسيا تمنع مواطني العراق واليمن وسوريا من ركوب طائراتها القادمة من تركيا

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حملات للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية في وادي الدواسر  

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بيلاروسيا تمنع مواطني العراق واليمن وسوريا من ركوب طائراتها القادمة من تركيا

بيلاروسيا تمنع مواطني العراق واليمن وسوريا من ركوب طائراتها القادمة من تركيا
بيلاروسيا
http://almnatiq.net/?p=1065566
المناطق- وكالات:

أعلنت شركة طيران بيلافيا في روسيا البيضاء اليوم الجمعة عدم السماح لمواطني العراق وسوريا واليمن بالصعود على متن الرحلات الجوية القادمة من تركيا بناء على طلب من السلطات التركية.

وأضافت الشركة أن قرار منع دخول العراقيين والسوريين واليمنيين فرضته أزمة الهجرة مع أوروبا وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الجمعة .

وذكر الاتحاد الأوروبي أن روسيا البيضاء تشجع الآلاف من الفارين من المناطق التي مزقتها الحروب في العالم على محاولة عبور حدودها وأنه قد يفرض عقوبات جديدة على مينسك وشركات الطيران التي تنقل المهاجرين ربما يوم الاثنين.

 

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