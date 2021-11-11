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مشهد مُبهر.. استعراض عسكري للمجندات السعوديات أمام وزير الداخلية (فيديو)

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مشهد مُبهر.. استعراض عسكري للمجندات السعوديات أمام وزير الداخلية (فيديو)

مشهد مُبهر.. استعراض عسكري للمجندات السعوديات أمام وزير الداخلية (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1065576
محررو المناطق

نشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية، عبر “سناب شات” مقطع فيديو يوثق لحظة تقديم مجندات عروضًا عسكرية مبهرة أمام وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.

وفي وقت سابق، تفقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمس الخميس، سير عمل المديرية العامة للسجون بمدينة الرياض، وذلك خلال زيارة قام بها سموه للمديرية.

ودشن الأمير عبدالعزيز خلال الزيارة عددًا من المراكز التأهيلية التخصصية في تأهيل وإصلاح نزلاء السجون بما يواكب الخطة الاستراتيجية للمديرية العامة للسجون المتمثلة في خفض مؤشر العودة للسجن، وشملت المراكز التي تم تدشينها مركز “فَجْر”، ومركز “ثقة”، و مركز “إشراقة”، التي تنفذ برامجها التأهيلية والإصلاحية في مناطق المملكة كافة.

وتابع الوزير سير العمل في مركز تدريب القدرات النسائي الذي يتولى مسؤولية تأهيل الكوادر النسائية للقيام بمهام أمن السجون والشرطة العسكرية والرعاية الاجتماعية والنفسية، وشهد سموه جانب من التدريبات العسكرية، ومهارات الدفاع عن النفس، وبعض المحاضرات في القاعات التعليمية للمتدربات.

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