احدث الأخبار

قتلى وجرحي في تفجير مسجد خلال صلاة الجمعة بأفغانستان
أبرز المواد
 “الأمر بالمعروف” تنظم لقاء بعنوان بيان معتقد السلف في النصيحة بالباحة
منطقة الباحة
 هل يمكن إلغاء الطلب أو استرجاع قيمته عند التسوق من المتاجر الإلكترونية؟.. “حماية المستهلك” تجيب
أبرز المواد
 الأرصاد: هطول أمطار رعدية على جازان حتى الـ 6 مساء
منطقة جازان
 إحباط محاولة تهريب 2.3 مليون حبة كبتاجون عبر منفذ الحديثة (فيديو)
أبرز المواد
 الإطاحة بشخصين أعدا موقعًا جنوب الرياض لإيواء مخالفي نظام أمن الحدود
أبرز المواد
 اكتشاف متحور جديد لكورونا بفرنسا لا يشبه أي سلالة أخرى.. وإصابة 24 شخصًا بينهم 18 طفلا
دولي
 الصحة تحسم الجدل بشأن متحور”هيهي”: المملكة خالية تمامًا
أبرز المواد
 خطيب المسجد الحرام: لا كرم أعلى من التقوى ولا شرف يعدل الإسلام (فيديو)  
أبرز المواد
 “الجماز” يكشف حقيقة القبض على نجم الهلال “كاريلو” 
أبرز المواد
 الصين تُطالب سكان مدينة “داليان” بعدم الخروج من منازلهم
أبرز المواد
 السيطرة على حريق هائل في مركز لصيانة السيارات بالمدينة المنورة (صور)
محليات
قتلى وجرحي في تفجير مسجد خلال صلاة الجمعة بأفغانستان

قتلى وجرحي في تفجير مسجد خلال صلاة الجمعة بأفغانستان

أبرز المواد
“الأمر بالمعروف” تنظم لقاء بعنوان بيان معتقد السلف في النصيحة بالباحة

“الأمر بالمعروف” تنظم لقاء بعنوان بيان معتقد السلف في النصيحة بالباحة

منطقة الباحة
هل يمكن إلغاء الطلب أو استرجاع قيمته عند التسوق من المتاجر الإلكترونية؟.. “حماية المستهلك” تجيب

هل يمكن إلغاء الطلب أو استرجاع قيمته عند التسوق من المتاجر الإلكترونية؟.. “حماية المستهلك” تجيب

أبرز المواد
الأرصاد: هطول أمطار رعدية على جازان حتى الـ 6 مساء

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على جازان حتى الـ 6 مساء

منطقة جازان

الصحة تحسم الجدل بشأن متحور”هيهي”: المملكة خالية تمامًا

الصحة تحسم الجدل بشأن متحور”هيهي”: المملكة خالية تمامًا
متحور هيهي
http://almnatiq.net/?p=1065586
محررو المناطق:

أعلنت وزارة الصحة أن المملكة خالية من متحورات كورونا، وذلك على خلفية المخاوف التى تجتاح العالم حاليًا بعد انتشار متحور “هيهي” الجديد الذي ظهر في الصين.

وأكد وكيل وزارة الصحة عبدالله عسيري، أنه لا يوجد متحورات جديدة مثيرة للقلق ويبقى دلتا ‏هو المسيطر.

وأضاف في تغريدة عبر  حسابه الرسمي على “تويتر”: “الوضع العام لكوفيد في العالم مستقر مع انخفاض طفيف عدا الإقليم الأوروبي الذي شهد زيادة بنسبة 7% في الإصابات الجديدة مقارنة بالأسبوع السابق”.

من جانبه أكد الدكتور جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية عدم تسجيل متحور جديد لفيروس كورونا بشكل رسمي لدى المنظمة تحت مسمى “هيهي”.

وأضاف: “متحورات فيروس كورونا موجودة وستظل موجودة بكثرة ولكن أهم شيء في المتحور عدة أمور، هي سرعة الانتشار والمضاعفات ومقاومته للقاح”.

وتابع أنه لم يظهر متحور لفيروس كورونا بعد “دلتا” سوى متحور “مو”.

 

 

روابط ذات صلة

اكتشاف متحور جديد لكورونا بفرنسا لا يشبه أي سلالة أخرى.. وإصابة 24 شخصًا بينهم 18 طفلا

اكتشاف متحور جديد لكورونا بفرنسا لا يشبه أي سلالة أخرى.. وإصابة 24 شخصًا بينهم 18 طفلا
الصين تُطالب سكان مدينة “داليان” بعدم الخروج من منازلهم

الصين تُطالب سكان مدينة “داليان” بعدم الخروج من منازلهم
الموجة الخامسة لكورونا.. باحثة تكشف سر تفشي الإصابات في أوروبا وآسيا الوسطى (فيديو)

الموجة الخامسة لكورونا.. باحثة تكشف سر تفشي الإصابات في أوروبا وآسيا الوسطى (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*