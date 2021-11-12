اكتشاف متحور جديد لكورونا بفرنسا لا يشبه أي سلالة أخرى.. وإصابة 24 شخصًا بينهم 18 طفلا

قالت وزارة الصحة الفرنسية، إنه تم اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا لا يشبه أي متحور آخر تم اكتشافه مؤخرًا، جاء ذلك وفق ما أعلنته قناة العربية فى نبأ عاجل لها.

وأضافت وزارة الصحة الفرنسية إنه جار تحديد نوع المتحور الجديد من كورونا الذي أصاب 24 شخصًا بينهم 18 طفلًا،موضحه أن المتحور الجديد لكورونا ظهر في مدرسة شمال غرب البلاد.

وفي وقت سابق، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن أن بلاده بين الدول الأكثر تحصينا ضد كورونا في العالم، معلنا إضافة عقاقير فعالة قبل نهاية السنة بروتوكولات العلاج ضد كورونا في بلاده.

وأشار ماكرون إلى أن “منظمة الصحة العالمية تقول إن الموجة الخامسة بدأت في أوروبا، ورغم أن الوضع الوبائي متحكم فيه في فرنسا لكن هذا لا يجعلنا عرضة لهذه الموجة”، داعيا الفرنسيين إلى “التوجه إلى المراكز وأخذ اللقاح لأجل الجميع للعودة للحياة الطبيعية”.

ولفت إلى “ضرورة التحضر لأخذ جرعة ثالثة تعزيزية”، مبينا أن “الجرعة المعززة سوف تصبح ضرورية لتمديد صلاحية الشهادة الصحية لبعض الفئات”.