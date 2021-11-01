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إحباط محاولة تهريب 2.3 مليون حبة كبتاجون عبر منفذ الحديثة (فيديو)

إحباط محاولة تهريب 2.3 مليون حبة كبتاجون عبر منفذ الحديثة (فيديو)

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إحباط محاولة تهريب 2.3 مليون حبة كبتاجون عبر منفذ الحديثة (فيديو)

إحباط محاولة تهريب 2.3 مليون حبة كبتاجون عبر منفذ الحديثة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1065614
المناطق - واس:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.3  مليون حبة كبتاجون، عُثِر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة للمملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه قَدِمت إلى المملكة شاحنة عبر منفذ الحديثة، وفي أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة عليها، عُثر على 2,302,325 حبة كبتاجون مُخبأة داخل تجويف في أرضية الشاحنة تم إعداده وتجهيزه لغرض التهريب، حيث جرى إخفاء الحبوب بطريقة فنية على امتداد أرضيتها.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مُضيها في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة وأنها تقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، تحقيقًا لأحد أبرز مرتكزات استراتيجيتها المتمثل في أمن وحماية المجتمع، كما أكدت أنها تعمل باستمرار على توحيد وتعزيز الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين؛ لمكافحة تهريب المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الرقم الدولي (00966114208417) حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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