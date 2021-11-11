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الإطاحة بشخصين أعدا موقعًا جنوب الرياض لإيواء مخالفي نظام أمن الحدود

الإطاحة بشخصين أعدا موقعًا جنوب الرياض لإيواء مخالفي نظام أمن الحدود

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الإطاحة بشخصين أعدا موقعًا جنوب الرياض لإيواء مخالفي نظام أمن الحدود

الإطاحة بشخصين أعدا موقعًا جنوب الرياض لإيواء مخالفي نظام أمن الحدود
http://almnatiq.net/?p=1065616
المناطق- الرياض:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مقيم وآخر مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، أعدا موقعًا جنوب مدينة الرياض لإيواء مخالفي نظام أمن الحدود، حيث ضبط في الموقع (10) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وضبط بحوزتهما (23,469) ريالًا، وجرى إيقاف المقبوض عليهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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