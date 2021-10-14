هل يمكن إلغاء الطلب أو استرجاع قيمته عند التسوق من المتاجر الإلكترونية؟.. “حماية المستهلك” تجيب

محررو المناطق:

قالت جمعية حماية المستهلك، إن من حق المواطن عند التسوق من المتاجر الإلكترونية إلغاء الطلب أو استرجاع قيمته إذا تأخر توصيل المنتج أكثر من 15 يومًا.

وقدمت “حماية المستهلك” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مجموعة نصائح للتسوق من المتاجر الإلكترونية والتي جاءت كالتالي:

ــ تجنب التسوق من المواقع الغير رسمية

ــ تأكد من صحة العروض بمواسم التخفيضات وقارن أسعار المنتجات

ــ يحق لك إلغاء الطلب أو استرجاع قيمته إذا تأخر توصيل المنتج أكثر من 15 يومًا

ــ لا يحق لشركات الشحن فرض رسوم ما لم يكن مرفق معها بيان صادر من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك