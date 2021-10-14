احدث الأخبار

هل يمكن إلغاء الطلب أو استرجاع قيمته عند التسوق من المتاجر الإلكترونية؟.. “حماية المستهلك” تجيب
أبرز المواد
 الأرصاد: هطول أمطار رعدية على جازان حتى الـ 6 مساء
منطقة جازان
 إحباط محاولة تهريب 2.3 مليون حبة كبتاجون عبر منفذ الحديثة (فيديو)
أبرز المواد
 الإطاحة بشخصين أعدا موقعًا جنوب الرياض لإيواء مخالفي نظام أمن الحدود
أبرز المواد
 اكتشاف متحور جديد لكورونا بفرنسا لا يشبه أي سلالة أخرى.. وإصابة 24 شخصًا بينهم 18 طفلا
دولي
 الصحة تحسم الجدل بشأن متحور”هيهي”: المملكة خالية تمامًا
أبرز المواد
 خطيب المسجد الحرام: لا كرم أعلى من التقوى ولا شرف يعدل الإسلام (فيديو)  
أبرز المواد
 “الجماز” يكشف حقيقة القبض على نجم الهلال “كاريلو” 
أبرز المواد
 الصين تُطالب سكان مدينة “داليان” بعدم الخروج من منازلهم
أبرز المواد
 السيطرة على حريق هائل في مركز لصيانة السيارات بالمدينة المنورة (صور)
محليات
 مشهد مُبهر.. استعراض عسكري لمجندات أمام وزير الداخلية (فيديو)
أبرز المواد
 بيلاروسيا تمنع مواطني العراق واليمن وسوريا من ركوب طائراتها القادمة من تركيا
أبرز المواد
هل يمكن إلغاء الطلب أو استرجاع قيمته عند التسوق من المتاجر الإلكترونية؟.. “حماية المستهلك” تجيب

هل يمكن إلغاء الطلب أو استرجاع قيمته عند التسوق من المتاجر الإلكترونية؟.. “حماية المستهلك” تجيب

أبرز المواد
الأرصاد: هطول أمطار رعدية على جازان حتى الـ 6 مساء

الأرصاد: هطول أمطار رعدية على جازان حتى الـ 6 مساء

منطقة جازان
إحباط محاولة تهريب 2.3 مليون حبة كبتاجون عبر منفذ الحديثة (فيديو)

إحباط محاولة تهريب 2.3 مليون حبة كبتاجون عبر منفذ الحديثة (فيديو)

أبرز المواد
الإطاحة بشخصين أعدا موقعًا جنوب الرياض لإيواء مخالفي نظام أمن الحدود

الإطاحة بشخصين أعدا موقعًا جنوب الرياض لإيواء مخالفي نظام أمن الحدود

أبرز المواد

هل يمكن إلغاء الطلب أو استرجاع قيمته عند التسوق من المتاجر الإلكترونية؟.. “حماية المستهلك” تجيب

هل يمكن إلغاء الطلب أو استرجاع قيمته عند التسوق من المتاجر الإلكترونية؟.. “حماية المستهلك” تجيب
جمعية حماية المستهلك
http://almnatiq.net/?p=1065626
محررو المناطق:

قالت جمعية حماية المستهلك، إن من حق المواطن عند التسوق من المتاجر الإلكترونية إلغاء الطلب أو استرجاع قيمته إذا تأخر توصيل المنتج أكثر من 15 يومًا.

وقدمت “حماية المستهلك” عبر حسابها الرسمي على  موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مجموعة نصائح للتسوق من المتاجر الإلكترونية والتي جاءت كالتالي:
ــ تجنب التسوق من المواقع الغير رسمية
ــ تأكد من صحة العروض بمواسم التخفيضات وقارن أسعار المنتجات
ــ يحق لك إلغاء الطلب أو استرجاع قيمته إذا تأخر توصيل المنتج أكثر من 15 يومًا
ــ لا يحق لشركات الشحن فرض رسوم ما لم يكن مرفق معها بيان صادر من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

 

روابط ذات صلة

“حماية المستهلك” توضح معنى الرموز المدونة على المنتجات والمستحضرات التجميلية (فيديو)

“حماية المستهلك” توضح معنى الرموز المدونة على المنتجات والمستحضرات التجميلية (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*