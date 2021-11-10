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“الأمر بالمعروف” تنظم لقاء بعنوان بيان معتقد السلف في النصيحة بالباحة

“الأمر بالمعروف” تنظم لقاء بعنوان بيان معتقد السلف في النصيحة بالباحة

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“الأمر بالمعروف” تنظم لقاء بعنوان بيان معتقد السلف في النصيحة بالباحة

“الأمر بالمعروف” تنظم لقاء بعنوان بيان معتقد السلف في النصيحة بالباحة
عضو هيئة الأمر بالمعروف
http://almnatiq.net/?p=1065634
المناطق- الباحة:

نظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة لقاءً (عن بعد)، لتعزيز الأمن الفكري قدمه فضيلة مدير عام الإدارة العامة للتوعية بالرئاسة العامة الشيخ أسامة بن سعود العمري.

واستهدف اللقاء منسوبي فرع منطقة الباحة وذلك ضمن برنامج دور عضو الهيئة في تعزيز الأمن الفكري .

و افتتح فضيلته اللقاء  ببيان الفرق بين النصيحة عند السلف وأرباب المقالات ،مبيناً  وجوب الرجوع في حال الاختلاف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كأصل من أصول أهل السنة والجماعة وبين  أدلته.

وأوضح فضيلته أهمية وجوب السمع والطاعة والاجتماع على ولاة الأمر، وأن محبتهم وتوقيرهم والدعاء لهم من النصيحة ،

حذر فضيلته من عقائد الفرق المخالفة وبيان فساد مناهجهم منوهاً  إلى برنامج “دور عضو الهيئة في تعزيز الأمن الفكري” والذي ينظمه فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة.

وحث منسوبي الفرع على تحقيق أهداف ورؤية الرئاسة العامة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله .

من جانبه بين فضيلة مدير عام الفرع  الشيخ منصور بن علي شراحيلي أن برنامج “دور عضو الهيئة في تحقيق الأمن الفكري” يأتي امتداداً للدور الفاعل للرئاسة العامة في ممارسة اختصاصاتها بتميز وإبداع، في جانب رفع كفاءة ومهارات منسوبيها في مجال الأمن الفكري تحصيناً لأنفسهم وتعزيزاً لأمن المجتمع الفكري. موضحاً أن البرنامج يهدف لرفع المستوى العلمي والحصانة الفكرية لدى منسوبي الفرع، وتفعيلاً لدور عضو الهيئة في تعزيز الأمن الفكري لدى فئات المجتمع ليكون عضو الهيئة على قدر كبير من الوعي بمخاطر الانحراف الفكري.

وأردف فضيلته أن البرنامح يتضمن كلمات مكثفة ومسابقة علمية موجهه لمنسوبي الفرع ينفذها عدد من أصحاب الفضيلة من مسؤولي الرئاسة.

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