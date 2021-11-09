قتلى وجرحي في تفجير مسجد خلال صلاة الجمعة بأفغانستان

المناطق- وكالات:

وقع انفجار أثناء صلاة الجمعة في مسجد بولاية ننغرهار الأفغانية، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس” عن طبيب في أحد المستشفيات.

وأسفر الانفجار عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون بجروح.

وأفاد أتال شينوارى، أحد سكان المنطقة إن الانفجار وقع الساعة الواحدة والنصف ظهرًا تقريبًا، عندما انفجرت عبوات كانت موجودة على ما يبدو داخل المسجد وقدم ساكن آخر رواية مماثلة.

وأكد طبيب في مستشفى محلي أن هناك ثلاثة قتلى و15 جريحًا، من جراء الانفجار الذي وقع في المسجد.

ولم تقم أي جهة بتبني الانفجار حتى الآن، لكن أفغانستان شهدت هجمات مماثلة خلال الآونة الأخيرة، فجرى اتهام تنظيم داعش بالوقوف وراء الهجمات.