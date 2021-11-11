احدث الأخبار

45 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لإصابات كورونا في المملكة
أبرز المواد
 بالدموع.. والدة وأهالي قرية التوأم السيامي المصري يوجهون رسالة شكر لخادم الحرمين (فيديو)
أبرز المواد
 مصرع شخصين وإصابة 9  في حادث تصادم على طريق “مكة- جدة” السريع
محليات
 إحسان: خدمة تيسّرت تفرج كربة 1300 معسر بـ 20 مليون ريال خلال شهر
أبرز المواد
 تهديد بوجود قنبلة على متنها.. طائرة مصرية تعود لمطار الدمام بعد إقلاعها
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تعلن إنشاء نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية “رصد”.. وتحدد 4 أهداف له
أبرز المواد
 خمسة مقرات تدريبية جديدة في منشآت التجمع الأول بالرياض
منطقة الرياض
 بعد تعرضه للتنمر.. الاتحاد يوجه رسالة قوية لـ فهد المولد: “واصل مشوارك ولا تلتفت”
أبرز المواد
 فرق الهلال الأحمر بجدة تباشر 12240 بلاغًا خلال شهر أكتوبر الماضي
منطقة مكة المكرمة
 خطيب المسجد الحرام للمصلين: الله جعل في يديك مفاتيحَ خزائِنِه بما أَذِن لك من مَسألتِه
أبرز المواد
 قتلى وجرحي في تفجير مسجد خلال صلاة الجمعة بأفغانستان
أبرز المواد
 “الأمر بالمعروف” تنظم لقاء بعنوان بيان معتقد السلف في النصيحة بالباحة
منطقة الباحة
45 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لإصابات كورونا في المملكة

45 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لإصابات كورونا في المملكة

أبرز المواد
بالدموع.. والدة وأهالي قرية التوأم السيامي المصري يوجهون رسالة شكر لخادم الحرمين (فيديو)

بالدموع.. والدة وأهالي قرية التوأم السيامي المصري يوجهون رسالة شكر لخادم الحرمين (فيديو)

أبرز المواد
مصرع شخصين وإصابة 9  في حادث تصادم على طريق “مكة- جدة” السريع

مصرع شخصين وإصابة 9  في حادث تصادم على طريق “مكة- جدة” السريع

محليات
إحسان: خدمة تيسّرت تفرج كربة 1300 معسر بـ 20 مليون ريال خلال شهر

إحسان: خدمة تيسّرت تفرج كربة 1300 معسر بـ 20 مليون ريال خلال شهر

أبرز المواد

بعد تعرضه للتنمر.. الاتحاد يوجه رسالة قوية لـ فهد المولد: “واصل مشوارك ولا تلتفت”

بعد تعرضه للتنمر.. الاتحاد يوجه رسالة قوية لـ فهد المولد: “واصل مشوارك ولا تلتفت”
فهد المولد
http://almnatiq.net/?p=1065646
محررو المناطق:

استنكر أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، اليوم الجمعة، الانتقادات الموجهة إلى فهد المولد لاعب الفريق بعد مشاركته مع المنتخب الأخضر في مواجهة أستراليا الأخيرة.

وقال دياب على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”:  “المنتخب ليس لاعباً واحداً، بل كتلة تتحرك وفق منظومة متكاملة، وما يمارسه البعض من تصيد لبعض اللاعبين لا يليق برجل يمثل المنتخب”.

وأضاف: “ما يتعرض له فهد المولد يدخل ضمن حالات التنمر، رينارد أدرى بلاعبيه وما هو مطلوب منهم، ولن يجازف بمنتخب يدربه من أجل مجاملة”.

وتابع المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد موجها رسالته لـ المولد : “واصل يا فهد مشوارك ولا تلتفت”.

روابط ذات صلة

نجوم المنتخب: لم نستغل الفرص.. والخروج بنقطة من أرض أستراليا “نتيجة جيدة”

نجوم المنتخب: لم نستغل الفرص.. والخروج بنقطة من أرض أستراليا “نتيجة جيدة”
قبل موقعة أستراليا.. مطالبات بتخصيص ساعتين من دوام الخميس لمتابعة مباراة المنتخب الوطني

قبل موقعة أستراليا.. مطالبات بتخصيص ساعتين من دوام الخميس لمتابعة مباراة المنتخب الوطني
مفاجأة في تشكيل الاتحاد أمام الحزم

مفاجأة في تشكيل الاتحاد أمام الحزم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*