بعد تعرضه للتنمر.. الاتحاد يوجه رسالة قوية لـ فهد المولد: “واصل مشوارك ولا تلتفت”

محررو المناطق:

استنكر أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، اليوم الجمعة، الانتقادات الموجهة إلى فهد المولد لاعب الفريق بعد مشاركته مع المنتخب الأخضر في مواجهة أستراليا الأخيرة.

وقال دياب على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “المنتخب ليس لاعباً واحداً، بل كتلة تتحرك وفق منظومة متكاملة، وما يمارسه البعض من تصيد لبعض اللاعبين لا يليق برجل يمثل المنتخب”.

وأضاف: “ما يتعرض له فهد المولد يدخل ضمن حالات التنمر، رينارد أدرى بلاعبيه وما هو مطلوب منهم، ولن يجازف بمنتخب يدربه من أجل مجاملة”.

وتابع المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد موجها رسالته لـ المولد : “واصل يا فهد مشوارك ولا تلتفت”.