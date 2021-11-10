“الغذاء والدواء” تعلن إنشاء نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية “رصد”.. وتحدد 4 أهداف له

محررو المناطق:

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن إنشاء نظام التتبع الالكتروني للمستحضرات الصيدلانية “رصد”، وذلك ضمن خطتها للمساهمة بتحقيق رؤية المملكة 2030″؛ بتبني أحدث الوسائل التقنية واستخدامها في تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها.

وقالت “الغذاء والدواء”، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، أن نظام رصد يهدف إلى تتبع عمل سير الأدوية من التصنيع وحتى وصولها للمستهلك، وذلك لضمان سلامتها.

وأوضحت في إنفوجراف نُشر عبر “تويتر” أهم أهداف نظام رصد وهي:(مكافحة الغش الدوائي، توفر الأدوية في جميع مناطق المملكة، تحقيق الأمن الدوائي من خلال تتبع حركة الدواء، متابعة حالة الأدوية المستدعاة والمسحوبة).