تهديد بوجود قنبلة على متنها.. طائرة مصرية تعود لمطار الدمام بعد إقلاعها

محررو المناطق:

أعادت شركة مصر للطيران إحدى طائراتها المتجهة من السعودية إلى القاهرة إلى مطار الدمام بعد بلاغ عن وجود قنبلة.

وأعلنت مصر للطيران، أن رحلة الشركة كانت في طريقها إلى مطار القاهرة وعادت مرة أخرى من الأجواء السعودية إلى مطار الدمام، بعد إبلاغ قائد الرحلة بأن هناك تهديد أمني على متن الطائرة بوجود قنبلة.

وأضافت الشركة في بيان لها أن رحلة الشركة رقم MS2688 التي عادت مرة أخرى إلى مطار الدمام قد هبطت بسلام بعد بلاغ بوجود قنبلة على متن الطائرة.

وأوضحت الشركة أنه بعد الكشف الأمني من قبل السلطات السعودية على الطائرة تبين أنه بلاغ كاذب.

وأكد البيان أن الطائرة أقلعت من مطار الدمام متجهة إلى مطار القاهرة، وذلك بعد انتهاء السلطات السعودية من كل الإجراءات الأمنية الخاصة بالطائرة والتأكد من سلامتها.