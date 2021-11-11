خمسة مقرات تدريبية جديدة في منشآت التجمع الأول بالرياض

المناطق ـ الرياض:

حصل تجمع الرياض الصحي الأول على قرار استمرار الإعتماد المؤسسي الكامل للمراكز التدريبية وذلك لمدة أربعة سنوات قادمة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ بناءً على الزيارة التي قامت بها اللجنة المُشكلة من مقيمي الإعتماد المؤسسي في الهيئة ،كما تمكن التجمع الأول من إضافة مقرات تدريبية جديدة تحت مظلة الاعتماد المؤسسي في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج، ومستشفى الولادة والأطفال بالخرج، ومستشفى إرادة والصحة النفسية بالخرج، ومستشفى القويعية العام، بالإضافة إلى مركز صحي السعودية بالخرج.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي، رفاه اليوسف، بأن الإعتماد المؤسسي يعد ضمن منجزات “التجمع الأول” في تطوير وتأهيل الكوادر والطواقم الطبية لتقديم أفضل الخدمات ورفع مستوى الجودة الصحية.

وأضافت أن البرامج التدريبية هدفها تحقيق التميز في مجالات التعليم والتدريب لتحقيق أهداف “التجمع الأول” الإستراتيجية التي تأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

يذكر أن المراكز التدريبية الجديدة جاءت بعد اجتيازها للتقييم الدقيق واستيفائها للشروط والمتطلبات وفقاً للمعايير المعتمدة.