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بالدموع.. والدة وأهالي قرية التوأم السيامي المصري يوجهون رسالة شكر لخادم الحرمين (فيديو)

بالدموع.. والدة وأهالي قرية التوأم السيامي المصري يوجهون رسالة شكر لخادم الحرمين (فيديو)

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بالدموع.. والدة وأهالي قرية التوأم السيامي المصري يوجهون رسالة شكر لخادم الحرمين (فيديو)

بالدموع.. والدة وأهالي قرية التوأم السيامي المصري يوجهون رسالة شكر لخادم الحرمين (فيديو)
التوأم السيامي
http://almnatiq.net/?p=1065672
محررو المناطق:

عبرت أسرة وأهل قرية التؤم المصري “سلمى وسارة ” عن فرحتهم الغامرة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بنقل التوأم السيامي برفقة والديهما إلى المملكة، لدراسة حالتهما وعلاجهم.

وقالت والدة التوأم باكية خلال حديثها مع قناة “الإخبارية”: إحساسي لا يوصف بتوجيه خادم الحرمين الشريفين بعلاج أولادي، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى من الله أن يشفيهم .

وأضافت والدة التوأم : “قلبي بيتقطع عشانهم وليس من السهل علي أن أراهم في هذه الحالة “.

وتجولت كاميرا “الإخبارية” في منزل التوأم الذي امتلئ بأهل القرية كبارًا وصغارًا يملئهم الأمل في قرب انتهاء معانات التؤم، ولسان حال الجميع يشكر خادم الحرمين الشريفين.

ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بنقل التوأم السيامي المصري “سلمى وسارة” برفقة والديهما إلى الرياض، لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني.

ويعد هذا التوأم هو الحالة رقم 118 التي وردت من 22 دولة حول العالم، جرت دراستها في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم.

 

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