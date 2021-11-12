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بعد إعجابها الشديد بها.. مواطنة تعطي عباءتها لسائحة بريطانية (فيديو)

بعد إعجابها الشديد بها.. مواطنة تعطي عباءتها لسائحة بريطانية (فيديو)

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بعد إعجابها الشديد بها.. مواطنة تعطي عباءتها لسائحة بريطانية (فيديو)

بعد إعجابها الشديد بها.. مواطنة تعطي عباءتها لسائحة بريطانية (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1065677
محررو المناطق:

“الحمدلله، تمنيت أن أقدم شي بسيط أمثل به بلدي المملكة العربية السعودية، شعور لا يوصف”، هكذا عبرت إحدى المواطنات عن مشهد إنساني   قامت به مع سائحة بريطانية في العلا؛ حيث أرادت الأخيرة ارتداء عباءتها بعد إعجابها الشديد بها.

و تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق هذا الموقف الانساني، حيث ظهر في الفيديو إحضار السيدة السعودية، زيًا جديدًا للسائحة البريطانية ومساعدتها في ارتدائه؛ كما ظهرت معالم السعادة على وجه السائحة بعد اللفتة الإنسانية.

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