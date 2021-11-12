مصرع شخصين وإصابة 9  في حادث تصادم على طريق “مكة- جدة” السريع

محررو المناطق:

وقع حادث تصادم على طريق “مكة- جدة السريع”، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين.

وتلقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة؛ صباح اليوم الجمعة من العمليات الموحدة بوقوع حادث تصادم في طريق “مكة- جدة السريع” أمام الإيواء، وأسفر عن عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ، انطلقت خمس فرق إسعافية إلى الموقع.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، إنه بعد وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالتي وفاة و9 إصابات؛ من بينها إصابة خطيرة، وثماني إصابات بسيطة.

وأضاف: “تم تقديم العناية الإسعافية للمصابين، ونقلت الحالة الخطيرة إلى مستشفى الحرس الوطني، كما نقلت 7 إصابات إلى مستشفى النور التخصصي ومستشفى الملك عبدالعزيز بالزهر، ورفضت حالة واحدة النقل إلى المستشفى”.