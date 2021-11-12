احدث الأخبار

مصرع شخصين وإصابة 9  في حادث تصادم على طريق “مكة- جدة” السريع
محليات
 إحسان: خدمة تيسّرت تفرج كربة 1300 معسر بـ 20 مليون ريال خلال شهر
أبرز المواد
 تهديد بوجود قنبلة على متنها.. طائرة مصرية تعود لمطار الدمام بعد إقلاعها
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تعلن إنشاء نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية “رصد”.. وتحدد 4 أهداف له
أبرز المواد
 خمسة مقرات تدريبية جديدة في منشآت التجمع الأول بالرياض
منطقة الرياض
 بعد تعرضه للتنمر.. الاتحاد يوجه رسالة قوية لـ فهد المولد: “واصل مشوارك ولا تلتفت”
أبرز المواد
 فرق الهلال الأحمر بجدة تباشر 12240 بلاغًا خلال شهر أكتوبر الماضي
منطقة مكة المكرمة
 خطيب المسجد الحرام للمصلين: الله جعل في يديك مفاتيحَ خزائِنِه بما أَذِن لك من مَسألتِه
أبرز المواد
 قتلى وجرحي في تفجير مسجد خلال صلاة الجمعة بأفغانستان
أبرز المواد
 “الأمر بالمعروف” تنظم لقاء بعنوان بيان معتقد السلف في النصيحة بالباحة
منطقة الباحة
 هل يمكن إلغاء الطلب أو استرجاع قيمته عند التسوق من المتاجر الإلكترونية؟.. “حماية المستهلك” تجيب
أبرز المواد
 الأرصاد: هطول أمطار رعدية على جازان حتى الـ 6 مساء
منطقة جازان
مصرع شخصين وإصابة 9  في حادث تصادم على طريق “مكة- جدة” السريع

مصرع شخصين وإصابة 9  في حادث تصادم على طريق “مكة- جدة” السريع

محليات
إحسان: خدمة تيسّرت تفرج كربة 1300 معسر بـ 20 مليون ريال خلال شهر

إحسان: خدمة تيسّرت تفرج كربة 1300 معسر بـ 20 مليون ريال خلال شهر

أبرز المواد
تهديد بوجود قنبلة على متنها.. طائرة مصرية تعود لمطار الدمام بعد إقلاعها

تهديد بوجود قنبلة على متنها.. طائرة مصرية تعود لمطار الدمام بعد إقلاعها

أبرز المواد
“الغذاء والدواء” تعلن إنشاء نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية “رصد”.. وتحدد 4 أهداف له

“الغذاء والدواء” تعلن إنشاء نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية “رصد”.. وتحدد 4 أهداف له

أبرز المواد

مصرع شخصين وإصابة 9  في حادث تصادم على طريق “مكة- جدة” السريع

مصرع شخصين وإصابة 9  في حادث تصادم على طريق “مكة- جدة” السريع
http://almnatiq.net/?p=1065678
محررو المناطق:

وقع حادث تصادم على طريق “مكة- جدة السريع”، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين.

وتلقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة؛ صباح اليوم الجمعة من العمليات الموحدة بوقوع حادث تصادم في طريق “مكة- جدة السريع” أمام الإيواء، وأسفر عن عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ، انطلقت خمس فرق إسعافية إلى الموقع.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، إنه بعد وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالتي وفاة و9 إصابات؛ من بينها إصابة خطيرة، وثماني إصابات بسيطة.

وأضاف: “تم تقديم العناية الإسعافية للمصابين، ونقلت الحالة الخطيرة إلى مستشفى الحرس الوطني، كما نقلت 7 إصابات إلى مستشفى النور التخصصي ومستشفى الملك عبدالعزيز بالزهر، ورفضت حالة واحدة النقل إلى المستشفى”.

روابط ذات صلة

قتلى وجرحي في تفجير مسجد خلال صلاة الجمعة بأفغانستان

قتلى وجرحي في تفجير مسجد خلال صلاة الجمعة بأفغانستان
قتلى في تفجير سيارة مفخخة استهدفت صحفيين في عدن

قتلى في تفجير سيارة مفخخة استهدفت صحفيين في عدن
التحالف: مقتل 110 من ميليشيا الحوثي وتدمير 22 آلية عسكرية وموقع تخزين أسلحة في صرواح والجوف

التحالف: مقتل 110 من ميليشيا الحوثي وتدمير 22 آلية عسكرية وموقع تخزين أسلحة في صرواح والجوف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*