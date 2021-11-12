احدث الأخبار

إحسان: خدمة تيسّرت تفرج كربة 1300 معسر بـ 20 مليون ريال خلال شهر
أبرز المواد
 تهديد بوجود قنبلة على متنها.. طائرة مصرية تعود لمطار الدمام بعد إقلاعها
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تعلن إنشاء نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية “رصد”.. وتحدد 4 أهداف له
أبرز المواد
 خمسة مقرات تدريبية جديدة في منشآت التجمع الأول بالرياض
منطقة الرياض
 بعد تعرضه للتنمر.. الاتحاد يوجه رسالة قوية لـ فهد المولد: “واصل مشوارك ولا تلتفت”
أبرز المواد
 فرق الهلال الأحمر بجدة تباشر 12240 بلاغًا خلال شهر أكتوبر الماضي
منطقة مكة المكرمة
 خطيب المسجد الحرام للمصلين: الله جعل في يديك مفاتيحَ خزائِنِه بما أَذِن لك من مَسألتِه
أبرز المواد
 قتلى وجرحي في تفجير مسجد خلال صلاة الجمعة بأفغانستان
أبرز المواد
 “الأمر بالمعروف” تنظم لقاء بعنوان بيان معتقد السلف في النصيحة بالباحة
منطقة الباحة
 هل يمكن إلغاء الطلب أو استرجاع قيمته عند التسوق من المتاجر الإلكترونية؟.. “حماية المستهلك” تجيب
أبرز المواد
 الأرصاد: هطول أمطار رعدية على جازان حتى الـ 6 مساء
منطقة جازان
 إحباط محاولة تهريب 2.3 مليون حبة كبتاجون عبر منفذ الحديثة (فيديو)
أبرز المواد
إحسان: خدمة تيسّرت تفرج كربة 1300 معسر بـ 20 مليون ريال خلال شهر

إحسان: خدمة تيسّرت تفرج كربة 1300 معسر بـ 20 مليون ريال خلال شهر

أبرز المواد
تهديد بوجود قنبلة على متنها.. طائرة مصرية تعود لمطار الدمام بعد إقلاعها

تهديد بوجود قنبلة على متنها.. طائرة مصرية تعود لمطار الدمام بعد إقلاعها

أبرز المواد
“الغذاء والدواء” تعلن إنشاء نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية “رصد”.. وتحدد 4 أهداف له

“الغذاء والدواء” تعلن إنشاء نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية “رصد”.. وتحدد 4 أهداف له

أبرز المواد
خمسة مقرات تدريبية جديدة في منشآت التجمع الأول بالرياض

خمسة مقرات تدريبية جديدة في منشآت التجمع الأول بالرياض

منطقة الرياض

إحسان: خدمة تيسّرت تفرج كربة 1300 معسر بـ 20 مليون ريال خلال شهر

إحسان: خدمة تيسّرت تفرج كربة 1300 معسر بـ 20 مليون ريال خلال شهر
http://almnatiq.net/?p=1065681
المناطق ـ واس:

تمكنت خدمة تيسّرت التي أطلقتها المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) من تفريج كربة أكثر من 1300 مستفيد بإجمالي يناهز الـ 20 مليون ريال خلال شهر، ما يعدّ وقتاً قياسياً للخدمة التي تم إطلاقها مطلع شهر أكتوبر الماضي لتمكين المتبرعين من إعانة المعسرين على سداد فواتيرهم التي صدر بحقها أمر تنفيذ قضائي؛ للإسهام في تفريج كرباتهم وقضاء ديونهم.

وتعدّ خدمة (تيسّرت) الأولى من نوعها بالمملكة في تلبية احتياج فئة في حاجة ماسّة إلى من يساندها، وتعكس قيم التكافل المنبثقة من المسؤولية المجتمعية عبر التفاعل الفوري من أهل الخير مع كربات المعسرين وذلك بما يزيد على 12 مليون زيارة لصفحة الخدمة.

وتتيح الخدمة للمتبرعين مساعدة المعسرين في سداد المطالبات المالية عبر الدخول إلى قائمة فرص التبرع في منصة إحسان، واختيار خدمة (تيسّرت)، ومن ثم البحث عن الحالة المراد التبرع لها واستكمال عملية التبرع وفق شروط استحقاق محددة، تتضمن أن يكون المستحق ضمن المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وعدم تخطي مبلغ المطالبة لـ 100 ألف ريال كحد أقصى، ووجود أمر صادر من محكمة التنفيذ تتجاوز مدة صدوره سنة كاملة، بالإضافة إلى عدم صدور أوامر تنفيذية قضائية أخرى بحق المستحق.

وتواصل منصة إحسان تطوير خدمات رقمية نوعيّة، أسهمت في تسريع وتسهيل وصول التبرعات إلى مستحقيها بموثوقية، بإشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) التي تعمل على تمكين المنصة رقمياً منذ إطلاقها شهر مارس الماضي، ووصل إجمالي التبرعات عبر المنصة إلى ما يزيد على مليار و 85 مليون ريال، يستفيد منها أكثر من 2.7 مليون مستفيد، خلال فترة 7 أشهر في إنجاز وطني غير مسبوق.

روابط ذات صلة

فرصة لسقوط أمطار غزيرة.. حالة الطقس المتوقعة على المملكة اليوم الجمعة

فرصة لسقوط أمطار غزيرة.. حالة الطقس المتوقعة على المملكة اليوم الجمعة
المملكة تعرب عن قلقها جراء تطورات الأحداث واستمرار القتال بإثيوبيا

المملكة تعرب عن قلقها جراء تطورات الأحداث واستمرار القتال بإثيوبيا
مختص: تجنيس الكفاءات سيغنينا عن العلاج في الخارج (فيديو)

مختص: تجنيس الكفاءات سيغنينا عن العلاج في الخارج (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*