“الكشافة السعودية بين الماضي والحاضر”.. معرض بمنطقة جازان 

المناطق ـ جازان :

نظم مكتب رواد ومرشدات كشافة منطقة جازان بالتعاون مع فرع وزارة الرياضة بجازان الليلة الماضية معرض ” الكشافة السعودية بين الماضي والحاضر ” بحضور نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، وذلك بالكورنيش الشمالي لمدينة جيزان.

ويهدف المعرض الذي يستمر لمدة خمسة أيام في عرض أكثر من ٢٥٠٠ صورة للتعريف بأعمال وجهود الكشافة السعودية في خدمة الحجاج والمعتمرين ومشاركتها في مختلف الفعاليات والمناسبات الوطنية و الحملات والبرامج التوعوية والخدمية الموجهة لمختلف فئات المجتمع.