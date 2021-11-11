القبس الكويتية تنشر أسماء المشمولين بالعفو الأميري في الكويت (فيديو)

محررو المناطق:

نشرت صحيفة الرأي الكويتية قائمة بأسماء الكويتيين الذين شملهم العفو الأميري الأخير.

وبحسب القائمة فقد أعفي البعض من العقوبة وأعفيت أسماء من باقي مدة العقوبة، فيما خفضت مدة عقوبة آخرين إلى النصف.

وجاءت القائمة على ثلاثة مجموعات الأولى شملت 11 شخص من الأسماء تم اعفاؤهم من العقوبة، وثانية شملت 6 أسماء جرى إعفاؤهم من قضاء ما تبقى من مدة عقوبتهم، وثالثة ضمت 18 اسما، خفضت عقوباتهم إلى نصف مدة العقوبة.

الخطوة التالية بعد صدور مرسوم العفو الأميري تتمثل في تشكيل لجنة برلمانية رسمية تحت مسمى لجنة تقصي الحقائق.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد أصدر مرسومين قضائيًا بالعفو عن مواطنين مدانين في قضايا متنوعة، بعد يوم من تبني الحكومة الكويتية مسودة خاصة بمراسم العفو وإحالتها إلى أمير البلاد.