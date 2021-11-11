احدث الأخبار

استرداد 13 مركبة مسروقة والقبض على الجناة بالرياض
أبرز المواد
 المرور يوضح 4 سلوكيات خاطئة عند ازدحام الطريق
أبرز المواد
 أعضاء مجلس السيادة السوداني يؤدون اليمين الدستورية
أبرز المواد
 وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري تعزيز العلاقات بين البلدين
أبرز المواد
 استشاري يكشف عن 3 فحوصات يجب إجرائها في الصباح قبل الإفطار
أبرز المواد
 بعد الاستحواذ على نيوكاسيل.. صفقة مرتقبة لصندوق الاستثمارات مع برشلونة
أبرز المواد
 “الأحمدي”: “سمنة البطن” منطقة مركزية لبداية المرض.. وهذه الطريقة الصحيحة لقياسها
أبرز المواد
 القبس الكويتية تنشر أسماء المشمولين بالعفو الأميري في الكويت (فيديو)
أبرز المواد
 مع دخول الشتاء.. تحذير بشأن الاستخدام الخاطىء لأجهزة التدفئة: يؤدي إلى كارثة (فيديو)
منوعات
 هيئة تقويم التعليم والتدريب تشارك بالمعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي
محليات
 مركز الملك سلمان يدشن مشروع حماية وتمكين المتضررات من العنف بعدن
محليات
 عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري
محليات
استرداد 13 مركبة مسروقة والقبض على الجناة بالرياض

استرداد 13 مركبة مسروقة والقبض على الجناة بالرياض

أبرز المواد
المرور يوضح 4 سلوكيات خاطئة عند ازدحام الطريق

المرور يوضح 4 سلوكيات خاطئة عند ازدحام الطريق

أبرز المواد
أعضاء مجلس السيادة السوداني يؤدون اليمين الدستورية

أعضاء مجلس السيادة السوداني يؤدون اليمين الدستورية

أبرز المواد
وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري تعزيز العلاقات بين البلدين

وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري تعزيز العلاقات بين البلدين

أبرز المواد

القبس الكويتية تنشر أسماء المشمولين بالعفو الأميري في الكويت (فيديو)

القبس الكويتية تنشر أسماء المشمولين بالعفو الأميري في الكويت (فيديو)
المشمولين بالعفو الأميري في الكويت
http://almnatiq.net/?p=1065726
محررو المناطق:

نشرت صحيفة الرأي الكويتية قائمة بأسماء الكويتيين الذين شملهم العفو الأميري الأخير.

وبحسب القائمة فقد أعفي البعض من العقوبة وأعفيت أسماء من باقي مدة العقوبة، فيما خفضت مدة عقوبة آخرين إلى النصف.

وجاءت القائمة على ثلاثة مجموعات الأولى شملت 11 شخص من الأسماء تم اعفاؤهم من العقوبة، وثانية شملت 6 أسماء جرى إعفاؤهم من قضاء ما تبقى من مدة عقوبتهم، وثالثة ضمت 18 اسما، خفضت عقوباتهم إلى نصف  مدة العقوبة.

الخطوة التالية بعد صدور مرسوم العفو الأميري تتمثل في تشكيل لجنة برلمانية رسمية تحت مسمى لجنة تقصي الحقائق.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد أصدر مرسومين قضائيًا بالعفو عن مواطنين مدانين في قضايا متنوعة، بعد يوم من تبني الحكومة الكويتية مسودة خاصة بمراسم العفو وإحالتها إلى أمير البلاد.

روابط ذات صلة

بسبب مقطع مخل مع صديقها.. القبض على فنانة كويتية شهيرة

بسبب مقطع مخل مع صديقها.. القبض على فنانة كويتية شهيرة
الكويت تمنع السودانيين من دخول البلاد إلا بموافقات أمنية

الكويت تمنع السودانيين من دخول البلاد إلا بموافقات أمنية
الحكومة الكويتية تقدم استقالتها للأمير نواف الأحمد

الحكومة الكويتية تقدم استقالتها للأمير نواف الأحمد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*