“الأحمدي”: “سمنة البطن” منطقة مركزية لبداية المرض.. وهذه الطريقة الصحيحة لقياسها

محررو المناطق:

قال الدكتور محمد الأحمدي، بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني بجامعة طيبة، إن سمنة البطن تسمى بسمنة المنطقة المركزية لبداية السمنة، وهي منطقة حساسة جدًا، ويجب الانتباه إليها والحافظ على قياساتها بشكل مستمر.

وأوضح “الأحمدي”، في تصريحات مُتلفزة، طرق قياس منطقة البطن، قائلًا: هناك طرق للقياس مهمة جدًا، ونستطيع أن نقوم بها في المنزل، وهي أن نقوم بقياس محيط البطن بشريط القياس.

وتابع:” الحجم الطبيعي لمحيط البطن عند القياس أن يكون نصف طول الشخص، لافتًا في حالة قياس محيط البطن ولاحظ أنه تجاوز نصف طول الشخص في هذه الحالة يكون قد دخل في مرحلة السمنة.