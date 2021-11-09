بعد الاستحواذ على نيوكاسيل.. صفقة مرتقبة لصندوق الاستثمارات مع برشلونة

المناطق ـ وكالات:

أفادت مصادر، بأن صندوق الاستثمارات العامة بدأ يتحرك بشكل جاد من أجل الحصول على حق رعاية قميص فريق برشلونة الإسباني، بداية من الموسم الجديد.

وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن هناك تطلعات بإبرام عقد طويل الأمد بمقابل يصل إلى نحو 100 مليون يورو.

ولفتت إلى أنه أنه لا توجد مفاوضات رسمية من أي طرف حتى الآن، من أجل الحصول على حقوق رعاية قميص الفريق في الموسم المقبل بدلًا من الراعي الحالي والتي ينتهي تعاقدها في صيف 2022.

ونوهت إلى أن الصندوق فتح قنوات اتصال مع إدارة النادي الكتالوني لإبرام تلك الصفقة مقابل 100 مليون يورو.

وكان صندوق الاستثمارات العامة، قد استحوذ مؤخرا على نادي نيوكاسيل الإنجليزي، في صفقة قياسية.