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أعضاء مجلس السيادة السوداني يؤدون اليمين الدستورية

أعضاء مجلس السيادة السوداني يؤدون اليمين الدستورية
http://almnatiq.net/?p=1065756
المناطق ـ وكالات:

أدى اليوم الجمعة، أعضاء مجلس السيادة الجديد في السودان، اليمين الدستورية، وكذلك الفريق محمد حمدان دقلو القسم نائبًا لرئيس المجلس.

وكان القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قد أعلن الخميس، عن التشكيل الجديد لمجلس السيادة الانتقالي في البلاد.

وتضمن المرسوم رقم 21 لتشكيل مجلس السيادة الانتقالي، تعيين محمد حمدان دقلو نائبا لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، كما يضم عضوية كل من “شمس الدين الكباشي وياسر العطا ومالك عقار والهادي إدريس والطاهر أبو حجر ويوسف جاد كريم وأبو القاسم محمد أحمد وسلمى عبدالجبار المبارك موسى”.

فيما تم تأجيل تعيين ممثل إقليم شرق السودان في مجلس السيادة الجديد حتى انتهاء المشاورات.

ويشهد السودان احتجاجات منذ إطاحة الجيش بالحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

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