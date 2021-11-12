احدث الأخبار

الحب لا يعرف المستحيل.. تحقيق أمنية مؤسس ويكليكس بالزواج من حبيبته داخل السجن
أبرز المواد
 استرداد 13 مركبة مسروقة والقبض على الجناة بالرياض
أبرز المواد
 المرور يوضح 4 سلوكيات خاطئة عند ازدحام الطريق
أبرز المواد
 أعضاء مجلس السيادة السوداني يؤدون اليمين الدستورية
أبرز المواد
 وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري تعزيز العلاقات بين البلدين
أبرز المواد
 استشاري يكشف عن 3 فحوصات يجب إجرائها في الصباح قبل الإفطار
أبرز المواد
 بعد الاستحواذ على نيوكاسيل.. صفقة مرتقبة لصندوق الاستثمارات مع برشلونة
أبرز المواد
 “الأحمدي”: “سمنة البطن” منطقة مركزية لبداية المرض.. وهذه الطريقة الصحيحة لقياسها
أبرز المواد
 القبس الكويتية تنشر أسماء المشمولين بالعفو الأميري في الكويت (فيديو)
أبرز المواد
 مع دخول الشتاء.. تحذير بشأن الاستخدام الخاطىء لأجهزة التدفئة: يؤدي إلى كارثة (فيديو)
منوعات
 هيئة تقويم التعليم والتدريب تشارك بالمعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي
محليات
 مركز الملك سلمان يدشن مشروع حماية وتمكين المتضررات من العنف بعدن
محليات
الحب لا يعرف المستحيل.. تحقيق أمنية مؤسس ويكليكس بالزواج من حبيبته داخل السجن

الحب لا يعرف المستحيل.. تحقيق أمنية مؤسس ويكليكس بالزواج من حبيبته داخل السجن

أبرز المواد
استرداد 13 مركبة مسروقة والقبض على الجناة بالرياض

استرداد 13 مركبة مسروقة والقبض على الجناة بالرياض

أبرز المواد
المرور يوضح 4 سلوكيات خاطئة عند ازدحام الطريق

المرور يوضح 4 سلوكيات خاطئة عند ازدحام الطريق

أبرز المواد
أعضاء مجلس السيادة السوداني يؤدون اليمين الدستورية

أعضاء مجلس السيادة السوداني يؤدون اليمين الدستورية

أبرز المواد

الحب لا يعرف المستحيل.. تحقيق أمنية مؤسس ويكليكس بالزواج من حبيبته داخل السجن

الحب لا يعرف المستحيل.. تحقيق أمنية مؤسس ويكليكس بالزواج من حبيبته داخل السجن
http://almnatiq.net/?p=1065761
المناطق ـ وكالات:

قررت السلطات البريطانية، السماح لمؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، بالزواج من حبيبته التي ارتبط بها داخل السجون منذ عام 2015.

وتشير التفاصيل إلى أن أسانج تعرف على خطيبته ستيلا موريس منذ عام 2011، قبل أن يقعا في قصة حب عام 2015 ويعلنا الخطوبة.

وأنجبت موريس من أسانج طفلين، حين كانت تزوره في سفارة الإكوادور في لندن.

يذكر أنه يحق للسجناء في بريطانيا التقدم بطلب للزواج في السجن بموجب قانون الزواج لعام 1983، ويتعين على مقدمي الطلب سداد تكاليف الزواج كاملة.

يشار إلى أن موريس محامية ولدت في جنوب إفريقيا، وانضمت لفريق الدفاع عن أسانج منذ عدة سنوات.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*