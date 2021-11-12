الحب لا يعرف المستحيل.. تحقيق أمنية مؤسس ويكليكس بالزواج من حبيبته داخل السجن

المناطق ـ وكالات:

قررت السلطات البريطانية، السماح لمؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، بالزواج من حبيبته التي ارتبط بها داخل السجون منذ عام 2015.

وتشير التفاصيل إلى أن أسانج تعرف على خطيبته ستيلا موريس منذ عام 2011، قبل أن يقعا في قصة حب عام 2015 ويعلنا الخطوبة.

وأنجبت موريس من أسانج طفلين، حين كانت تزوره في سفارة الإكوادور في لندن.

يذكر أنه يحق للسجناء في بريطانيا التقدم بطلب للزواج في السجن بموجب قانون الزواج لعام 1983، ويتعين على مقدمي الطلب سداد تكاليف الزواج كاملة.

يشار إلى أن موريس محامية ولدت في جنوب إفريقيا، وانضمت لفريق الدفاع عن أسانج منذ عدة سنوات.