استرداد 13 مركبة مسروقة والقبض على الجناة بالرياض

المناطق ـ الرياض:

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من استرداد 13 مركبة جرى سرقتها، كما ألقت القبض على الجناة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من استرداد 13 مركبة مسروقة، والقبض على سارقيها.

ولفت إلى أن المخالفين هم 6 أشخاص من الجنسية اليمنية، حيث ارتكبوا جرائم سرقة المركبات ودراجة نارية واستخدامها في جرائم سلب للمارة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء.

وشدد على أنه جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.