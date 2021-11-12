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من أجل إنقاص الوزن.. 3 بدائل صحية لتناول الأرز

من أجل إنقاص الوزن.. 3 بدائل صحية لتناول الأرز

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من أجل إنقاص الوزن.. 3 بدائل صحية لتناول الأرز

من أجل إنقاص الوزن.. 3 بدائل صحية لتناول الأرز
http://almnatiq.net/?p=1065771
المناطق- وكالات:

كشف تقرير نشر حديثاً عن وجود بدائل صحية لتناول الأرز ، حيث يرغب الكثيرون في إجراء حمية غذائية يقلل فيها الكربوهيدرات.

ومن أبرز هذه البدائل: –

الكينوا

تساعد الكينوا في تقوية الجهاز المناعي، وتقي من الإصابة بأمراض عديدة.

تحتوي الكينوا على الكربوهيدرات والألياف الغذائية، والتي تساعد على الشعور بالشبع بشكل أكبر، مما يساعد في ضبط الوزن ضمن نظام غذائي صحي ومدروس.

البرغل أو السميد بديل صحي

يحتوي البرغل أو السميد على الألياف التي تحمي الجهاز الهضمي.

ويساهم البرغل في تقليل نسبة الكوليسترول الضارّ LDLبالدم، ما يحمي من الإصابة بالأمراض القلبية.

الشوفان

يحتوي الشوفان على الألياف التي تساعد على التقليل من نسبة الكوليسترول الضارّ بالدم، الأمر الذي يساعد على الوقاية من أمراض عديدة ويحافظ على صحة القلب.

وتساعد الألياف الموجودة في الشوفان على زيادة الشعور بالشبع ما يقلل من الوزن الزائد ضمن نظام غذائي مدروس، ناهيك عن احتواء الشوفان على مضادات الأكسدة المهمة التي تسهم في الوقاية من الأمراض المزمنة.

 

 

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