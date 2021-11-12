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التحالف: مقتل 105 إرهابيين وتدمير 13 آلية عسكرية حوثية في مأرب

التحالف: مقتل 105 إرهابيين وتدمير 13 آلية عسكرية حوثية في مأرب
http://almnatiq.net/?p=1065792
محررو المناطق

أعلن التحالف الدولي لدعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 21 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية في صرواح والبيضا في مأرب.

وقال التحالف، في بيان، الجمعة، أن العمليات أسفرت عن مقتل 105 إرهابيين وتدمير 13 آلية عسكرية حوثية خلال 24 ساعة.

وبدعم من قوات التحالف، تقود قوات الجيش اليمني، طوال الأيام الماضية، معارك عنيفة لدحر ميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات القتالية جنوب وغرب محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

وتمكنت القوات اليمنية من صد العديد من الهجمات التي شنتها الميليشيات على مدن ومناطق مأرب، كما أفشلت قوات المقاومة الشعبية هجمات للانقلابيين في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، تكبّدت على إثرها الميليشيات خسائر بشرية ومادية فادحة، وفق المركز الإعلامي للجيش.

يذكر أن ميليشيات الحوثي تشن منذ فبراير 2021 هجمات على محافظة مأرب الاستراتيجية والغنية بالنفط، رغم التنديدات الدولية التي حذرت من المخاطر الهائلة، التي تهدد آلاف النازحين الذين لجأوا إلى مأرب هرباً من الصراعات في بقية مناطق البلاد.

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